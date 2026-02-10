España

Los efectos de la creatina en mujeres, según una doctora: “Tenemos muchos beneficios a lo largo de la vida”

La médica Elena Casado recalca que hacen falta más estudios, pero que las primeras investigaciones apuntan a efectos positivos de este suplemento en mujeres

Los efectos de la creatina
Los efectos de la creatina en mujeres. (Canva)

La creatina es uno de los suplementos más utilizados en el ámbito deportivo. Está presente de manera natural en el organismo, sobre todo en los músculos y el cerebro, y también se obtiene a través de alimentos como el marisco y las carnes rojas.

Algunas personas optan por incorporar creatina de manera suplementaria. Su consumo contribuye a mejorar el rendimiento físico durante la actividad deportiva, favorece el desarrollo de masa muscular y ayuda a reducir el riesgo de lesiones. Por su relación con el ámbito deportivo, la creatina siempre se ha asociado a algo masculino, pero en realidad puede tener grandes beneficios para la salud de las mujeres, según la doctora Elena Casado.

La sanitaria utiliza sus redes sociales (@medicilio) para difundir contenido sobre salud femenina y gestión del dolor. En esta ocasión, ha compartido un vídeo en la plataforma Tiktok en la que enumera los efectos de la creatina en el cuerpo de la mujer. “La creatina es uno de los suplementos más estudiados y seguros del mercado”, afirma, si bien estas investigaciones se han centrado, sobre todo, en el cuerpo de los hombres, “como todo”.

En los últimos años, sin embargo, algunos estudios han comenzado a centrarse en los efectos sobre el cuerpo de las mujeres. “¿Y qué hemos descubierto? Que no solo nos ayuda a lo mismo que a ellos en el tema deportivo, sino que tenemos muchos beneficios a lo largo de la vida de las mujeres", dice Casado.

Menstruación, embarazo y menopausia: así influye la creatina

Una joven lleva a cabo
Una joven lleva a cabo ejercicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer beneficio que apunta la doctora Casado ocurre con la menstruación, sobre todo “si somos chicas activas y me da igual que sea pilates, zumba, gimnasio, maratón o que tengas tres hijos y vayas loca”. En esos momentos, “la creatina nos ayuda tanto con nuestra energía como con nuestro rendimiento, como con la recuperación posterior”, dice la especialista médica.

También tiene sus beneficios durante el embarazo: “Piensa para qué se ha utilizado la creatina desde siempre: haciendo músculo en el gimnasio, culturistas... ¿Me puedes explicar una mujer que está creando una vida dentro de ella y que tiene aumentadas las necesidades de creatina? ¿Por qué no le va a beneficiar? En estudios recientes, se está viendo que el aporte externo de creatina durante el embarazo beneficia tanto a la salud de la madre como a la salud del bebé“, explica la doctora, que aclara que ”no se ha investigado lo suficiente“.

Durante la menopausia, “donde tenemos una caída de los estrógenos”, este suplemento también puede ser beneficioso. “Se está viendo que consumir creatina a dosis más altas de las que actualmente están recomendadas reduce la sarcopenia o pérdida muscular, que, por cierto, aumenta el envejecimiento, pero mejor todavía, que nos previene el deterioro cognitivo”, dice, aunque añade que “aún hacen falta más estudios en mujeres”.

A la espera de más investigaciones sobre los efectos en el cuerpo femenino, la doctora Casado explica que consumir cinco gramos diarios de creatina “son completamente seguros y tienen muchos beneficios para el cuerpo de la mujer”.

