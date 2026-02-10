Izan Llunas, hijo de Marcos Llunas y nieto de Dyango, se prepara para el Benidorm Fest 2026: “Mi padre me dio el mismo consejo que le dio mi abuelo, ‘gana’”

Izan Llunas en la presentación del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 comienza este martes 10 de febrero con artistas como Izan Llunas, con quien hemos podido hablar desde Infobae. Hijo y nieto de artistas reconocidos, como lo son Marcos Llunas y Dyango, la vocación de Izan se ha manifestado desde la infancia, cuando comenzó a demostrar un evidente talento que ahora podrá demostrar con su canción, ¿Qué vas a hacer?.

En cuanto ha llegado a la ciudad alicantina, Izan Llunas se ha sentido como en casa: “Me está gustando muchísimo, porque de hecho se parece mucho a mi tierra, Ibiza”. “Con el clima y todo me siento como en casa”, ha comentado sobre las similitudes entre ambas zonas. El artista se encuentra “feliz, contento y con ganas de darlo todo”.

Después de meses trabajando para llevar a cabo la puesta en escena de ¿Qué vas a hacer?, por fin ha podido llevarla al escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm en los ensayos: “Me parece una locura, no quiero dar mucho spoiler, pero yo espero que os guste a todos muchísimo”. Eso sí, no puede avanzar nada hasta el día de la emisión de la primera semifinal: “No puedo dar ninguna pista, pero me representa mucho”.

Los consejos familiares de Izan Llunas

Con un árbol genealógico tan talentoso, Marcos Llunas no ha dudado en darle un único consejo a su hijo de cara a su candidatura en el Benidorm Fest 2026, una herencia que ya venía del abuelo, Dyango: “Mi padre me dio un consejo que fue el que le dijo mi abuelo que fue literalmente una palabra que es ‘gana’. Imagínate lo que me han dicho...”.

Por su parte, Izan Llunas no ha querido mojarse sobre los compañeros con los que le gustaría verse en la final: “No tengo ningún favorito”. “Con todos me llevo increíble, todos tienen apuestas totalmente diferentes, que creo que eso es lo que hace que el Benidorm Fest, sobre todo este año, sea tan especial”, ha afirmado sobre el resto de participantes.

Su trayectoria antes del Benidorm Fest 2026

A los trece años, en 2017, Izan Llunas debutó en La Voz Kids, siguiendo la tendencia de numerosos artistas de su generación que han utilizado los concursos televisivos como plataforma de lanzamiento. Su audición, con una versión de Love Yourself de Justin Bieber, consiguió impresionar a los coaches, lo que le permitió integrarse en el equipo de Antonio Orozco. Aunque no alcanzó las galas finales, este primer paso ha sido decisivo para su posterior salto profesional.

Izan saltó a la fama gracias a la serie de Luis Miguel y ahora busca su estilo propio en la música (Instagram)

Un año más tarde, Izan fue seleccionado para dar vida a Luis Miguel cuando era niño en la serie biográfica producida por Netflix, lo que supuso un giro determinante en su carrera. Además de interpretar el papel protagonista, prestó su voz a canciones tan emblemáticas como La Malagueña, superando actualmente las once millones de reproducciones en Spotify. La interpretación recibió elogios del público y la destacada acogida de la banda sonora le valió, con solo 14 años, la obtención de su primer disco de oro.

El año 2026 marcará medio siglo desde que Dyango lograse la victoria en la XVIII edición del antiguo Festival de Benidorm, en el que recibió los reconocimientos de mejor intérprete y mejor canción por Si yo fuera él. Posteriormente, en 1997, Marcos Llunas representó a España en el festival de Eurovisión celebrado en Dublín, logrando el sexto puesto en la clasificación con la balada pop Sin rencor.