España

Izan Llunas, hijo de Marcos Llunas y nieto de Dyango, se prepara para el Benidorm Fest 2026: “Mi padre me dio el mismo consejo que le dio mi abuelo, ‘gana’”

‘Infobae’ ha hablado con el joven artista que participará en la segunda semifinal el martes 10 de febrero

Guardar
Izan Llunas en la presentación
Izan Llunas en la presentación del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 comienza este martes 10 de febrero con artistas como Izan Llunas, con quien hemos podido hablar desde Infobae. Hijo y nieto de artistas reconocidos, como lo son Marcos Llunas y Dyango, la vocación de Izan se ha manifestado desde la infancia, cuando comenzó a demostrar un evidente talento que ahora podrá demostrar con su canción, ¿Qué vas a hacer?.

En cuanto ha llegado a la ciudad alicantina, Izan Llunas se ha sentido como en casa: “Me está gustando muchísimo, porque de hecho se parece mucho a mi tierra, Ibiza”. “Con el clima y todo me siento como en casa”, ha comentado sobre las similitudes entre ambas zonas. El artista se encuentra “feliz, contento y con ganas de darlo todo”.

Después de meses trabajando para llevar a cabo la puesta en escena de ¿Qué vas a hacer?, por fin ha podido llevarla al escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm en los ensayos: “Me parece una locura, no quiero dar mucho spoiler, pero yo espero que os guste a todos muchísimo”. Eso sí, no puede avanzar nada hasta el día de la emisión de la primera semifinal: “No puedo dar ninguna pista, pero me representa mucho”.

Entrevistamos a Izan Llunas, uno de los participantes del 'Benidorm Fest'. Habla sobre su propuesta musical, el consejo que le dio su padre y la relación con sus compañeros.

Los consejos familiares de Izan Llunas

Con un árbol genealógico tan talentoso, Marcos Llunas no ha dudado en darle un único consejo a su hijo de cara a su candidatura en el Benidorm Fest 2026, una herencia que ya venía del abuelo, Dyango: “Mi padre me dio un consejo que fue el que le dijo mi abuelo que fue literalmente una palabra que es ‘gana’. Imagínate lo que me han dicho...”.

Por su parte, Izan Llunas no ha querido mojarse sobre los compañeros con los que le gustaría verse en la final: “No tengo ningún favorito”. “Con todos me llevo increíble, todos tienen apuestas totalmente diferentes, que creo que eso es lo que hace que el Benidorm Fest, sobre todo este año, sea tan especial”, ha afirmado sobre el resto de participantes.

Su trayectoria antes del Benidorm Fest 2026

A los trece años, en 2017, Izan Llunas debutó en La Voz Kids, siguiendo la tendencia de numerosos artistas de su generación que han utilizado los concursos televisivos como plataforma de lanzamiento. Su audición, con una versión de Love Yourself de Justin Bieber, consiguió impresionar a los coaches, lo que le permitió integrarse en el equipo de Antonio Orozco. Aunque no alcanzó las galas finales, este primer paso ha sido decisivo para su posterior salto profesional.

Izan saltó a la
Izan saltó a la fama gracias a la serie de Luis Miguel y ahora busca su estilo propio en la música (Instagram)

Un año más tarde, Izan fue seleccionado para dar vida a Luis Miguel cuando era niño en la serie biográfica producida por Netflix, lo que supuso un giro determinante en su carrera. Además de interpretar el papel protagonista, prestó su voz a canciones tan emblemáticas como La Malagueña, superando actualmente las once millones de reproducciones en Spotify. La interpretación recibió elogios del público y la destacada acogida de la banda sonora le valió, con solo 14 años, la obtención de su primer disco de oro.

El año 2026 marcará medio siglo desde que Dyango lograse la victoria en la XVIII edición del antiguo Festival de Benidorm, en el que recibió los reconocimientos de mejor intérprete y mejor canción por Si yo fuera él. Posteriormente, en 1997, Marcos Llunas representó a España en el festival de Eurovisión celebrado en Dublín, logrando el sexto puesto en la clasificación con la balada pop Sin rencor.

Temas Relacionados

Benidorm FestBenidorm Fest 2026EurovisiónCantantesTVERTVEMúsica EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Aunque la entrada en vigor del reglamento estaba prevista para 2025, la falta de fecha definitiva y la baja preparación de las empresas retrasan la digitalización obligatoria de la jornada laboral

Siete de cada 10 empresas

Un falso romance lleva a la dueña de una agencia de viajes en Málaga a transferir 100.000 euros de 55 clientes: pasó de víctima a colaboradora

La Policía Nacional ha detenido a 11 personas en varias provincias

Un falso romance lleva a

El mejor torrezno de Madrid se sirve en un bar de ‘alma taurina’ abierto desde 1952 en Ventas: media ración cuesta 9,50 €

La taberna La Tienta representará a la Comunidad de Madrid para conseguir el premio al mejor torrezno de España, en un concurso que tendrá lugar en El Burgo de Osma el próximo domingo 8 de marzo

El mejor torrezno de Madrid

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Pierde posiciones por quinto año seguido, bajando de 56 a 55 puntos, y cae al puesto 49

España vuelve a empeorar en

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 10 febrero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España vuelve a empeorar en

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

Un ertzaina divorciado y con hijos menores consigue que le permitan trabajar por quincenas alternas para conciliar vida laboral y familiar

IU, Sumar, Más Madrid y Comunes anuncian una nueva coalición para las próximas elecciones generales

El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

Polémica por la puesta en libertad de los presuntos agresores de policías nacionales en Avilés: JUPOL apuntó a una decisión judicial, pero el TSJ lo niega

ECONOMÍA

Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Toni Musalaev, abogado, sobre la regularización de migrantes: “Os recomiendo obtener vuestro certificado de antecedentes penales actualizado”

El precio de la gasolina este 10 de febrero en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “Estáis todos equivocados con los descansos y los festivos”

Sebastián Ramírez, abogado: “Ten cuidado si vas a presentar la baja voluntaria. Hay mucha gente que no conoce estas dos cosas y comete un gran error”

DEPORTES

Daniel Milagros, un pionero del

Daniel Milagros, un pionero del patinaje de velocidad en España en los Juegos Olímpicos de Invierno: “En el hielo pueden pasar mil cosas”

Vietnam está construyendo el estadio más grande del mundo: 135.000 espectadores y estará listo para 2028

Un árbitro asturiano es detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta a la que engañó haciéndose pasar por policía

Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio