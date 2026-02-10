España

Así debes conservar las flores que te regalan para que duren más tiempo, según una experta

Se acerca San Valentín y una floristera afincada en Badalona aconseja cómo cuidar aquella fauna recibida, con sencillos trucos

Flores en un jarrón. (Adobe
Flores en un jarrón. (Adobe Stock)

Ahora que se acerca San Valentín, hay quien opta por regalar flores como obsequio. Aunque popularizado fuera de este próximo 14 de febrero, la flora seguirá copando alegrías durante la jornada. No obstante, no todos aquellos que recibirán las flores serán capaces de mantenerlas frescas y llamativas durante mucho tiempo. El porqué radica en que muchas personas desconocen que un error común reduce la vida de las flores a solo dos días. Voces como la florista de El Grog, en Badalona, tratan de arrojar luz sobre el asunto a través de sus canales de redes sociales.

Esta experta catalana advierte que colocar las flores en un jarrón sin preparar el agua ni los tallos es una de las causas principales de su rápida marchitez. Según explica en un vídeo subido a su perfil de X, “lo primero que hace casi todo el mundo cuando recibe flores es meterlas directamente en un jarrón, y ahí ya cometen el primer error”. Así predice la floristera una de las acciones que más se llevarán a cabo el próximo 14-15 de febrero.

¿Por qué envejecen rápido las flores?

El deterioro rápido ocurre porque las flores cortadas dejan de recibir nutrientes de sus raíces y se aceleran los procesos de envejecimiento. Factores como el calor, la falta de agua renovada o el crecimiento de bacterias en el jarrón agravan este fenómeno. Expertas recomiendan preparar el agua con un sobre de conservante floral o, en su defecto, mezclar dos cucharaditas de azúcar y un poco de vinagre blanco. Esta fórmula aporta energía y desinfecta el agua, ayudando a que las flores permanezcan saludables por más tiempo.

Por su parte, la florista de El Gorg puntualiza que retirar el papel decorativo resulta fundamental para que las flores puedan respirar correctamente. “Sé que el papel en que vienen envueltas es muy bonito, pero si no se lo quitas, las flores no respiran bien”, explicó en su publicación en redes sociales. Además, recomienda cortar los tallos en diagonal, lo que facilita la absorción de nutrientes. En línea con esta técnica, amplía que no todos los tallos requieren el mismo corte: los más duros, como las rosas y gerberas, deben cortarse en diagonal, mientras que los huecos, como las dalias, pueden cortarse en línea recta.

Limpieza, ubicación y huir de remedios caseros para una mayor duración

La elección y limpieza del jarrón inciden directamente en la conservación. Resulta esencial lavar el jarrón con jabón neutro y asegurarse de que tenga una capacidad adecuada, al menos un litro. Al cambiar el agua cada dos días, conviene recortar uno o dos centímetros del tallo y limpiar el recipiente para eliminar bacterias. “Cada vez que cambies el agua, conviene lavar el jarrón y retirar las hojas sumergidas”, indica la floristera. Este hábito previene la aparición de moho y malos olores.

La ubicación también influye. Los expertos recomiendan colocar el ramo en un sitio fresco, lejos del sol directo, corrientes de aire y fuentes de calor como radiadores. Además, conviene evitar la cercanía de frutas, ya que el gas etileno puede acelerar el deterioro floral. En caso de que las flores empiecen a marchitarse, se sugiere cortar de nuevo los tallos, cambiar el agua y añadir azúcar o conservante. El uso de remedios caseros como monedas o aspirinas no resulta tan efectivo como los alimentos específicos para plantas.

“Mientras trabajaba ayer, robaron en mi casa y se llevaron todo lo recaudado en el Día de Todos los Santos”. (Facebook)

La florista de El Gorg finaliza en su vídeo de la siguiente manera: “Recuerda colocar las flores lejos del sol directo y de las corrientes de aire; el jarrón se tiene que poner en un sitio que no sea muy cálido, sobre todo en verano”. De esta manera, la catalana apuesta por que “así conseguirás que se mantengan bonitas durante mucho más tiempo”. Por todo ello, el método para conservar la frescura de las flores combina la preparación previa del agua, cortes adecuados y una ubicación estratégica lejos de fuentes de calor y frutas. Estas recomendaciones, respaldadas por especialistas y medios como Infobae, permiten disfrutar de ramos coloridos y frescos durante más días.

