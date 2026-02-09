España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más caros en distintas ciudades de España

Guardar
El costo de los carburantes
El costo de los carburantes cambian todos los días (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de los combustibles por litro en España? Consulta a continuación los precios más altos y más bajos en Madrid, Barcelona y otras ciudades este lunes 9 de febrero, según la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,214 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,247 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,593 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,264 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,338 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,645 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,596 euros el litro

Precio mínimo: 1,193 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,666 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,592 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,73 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,583 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,67 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,61 euros el litro

Precio mínimo: 1,264 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,735 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,535 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,615 euros el litro

Precio mínimo: 1,558 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,585 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el auto.

La Dirección General de Tránsito (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el coche no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un coche, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero del coche puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyEspaña-EconomiaÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasonila en BarcelonaMadrid y otras ciudades

Últimas Noticias

Chorizo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Este embutido es característico de la gastronomía española, pero su consumo debe ser limitado

Chorizo: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Procedente el despido de una trabajadora de Carrefour que fue sorprendida llevándose unas mollejas de pollo y un paquete de papel higiénico sin pagarlos

La empleada reconoció que no había abonado al menos uno de los productos, cuyo valor total alcanzaba los 6,91 euros

Procedente el despido de una

Precio del aceite de oliva en España este lunes 9 de febrero

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

Tamara Gorro y Ezequiel Garay: más de una década de amor, su tormentosa separación y los rumores de pareja con Cayetano Rivera

El futbolista argentino y la colaboradora de televisión vivieron uno de los matrimonios más comentados durante diez años de relación

Tamara Gorro y Ezequiel Garay:

Cuanta agua hay en los embalses de España este 9 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 8,06 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Cuanta agua hay en los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una trabajadora de Carrefour que fue sorprendida llevándose unas mollejas de pollo y un paquete de papel higiénico sin pagarlos

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami