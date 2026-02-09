¿Por qué tu pareja se vuelve infantil cuando está contigo?

La psicóloga Silvia Severino junto a una imagen de recurso de una pareja. (Montaje de Infobae/Canva/TikTok/@silviaseverinopsico)

Cada persona es única y cada relación también, pero existen patrones que suelen repetirse. Aunque a veces sea difícil de reconocer en público, muchas parejas utilizan motes cariñosos, se hacen carantoñas o crean lenguajes propios que rozan lo infantil. De algún modo y sin saber en muchas ocasiones cómo se ha llegado hasta ese punto, la pareja crea una lengua propia y común que solo ellos conocen y que nadie más suele escuchar. Es una forma de intimidad que no suele escapar del ámbito de lo privado por una cuestión de vergüenza.

En el momento en el que se empieza a elaborar esta jerga amorosa, uno de los integrantes puede dudar de las razones por las que se empiezan a tener conversaciones como niños. Para la psicóloga Infanto-Juvenil Silvia Severino, la clave está en la confianza. “No es inmadurez, es seguridad; cuando alguien se siente a salvo emocionalmente, su sistema nervioso se relaja, deja de estar en modo control, baja la defensa y aparece su parte más juguetona y más espontánea”, explica. Pero, advierte, una vez que se ha construido este escenario de confianza, pueden aparecer ciertos riesgos.

“El problema es que muchas personas confunden esa comodidad con falta de atractivo y, sin darse cuenta, rompen el espacio donde el otro podía ser auténtico”, indica y recalca que “cuando alguien solo puede ser él mismo contigo, no es debilidad, es confianza”. Por eso, la pregunta más importante que Severino dirige a quienes tienen dudas cuando aparece algún tipo de comportamiento infantil es: “¿Te permitiste estar sin máscaras en tus relaciones?

¿Cómo reconocer una relación sana?

Y, ¿qué hace que usemos una máscara en las relaciones? En ocasiones, puede ser una actitud en respuesta a un miedo propio que no nace de la relación, sino de uno mismo. No obstante, puede responder a que estamos en una relación tóxica en la que no terminamos de confiar. Pocos elementos definen mejor una relación sana para Severino, la capacidad de recomponer los vínculos tras un conflicto. Para la especialista, esa tranquilidad emocional surge cuando la pareja entiende que una pelea no representa una amenaza, sino una oportunidad para reencontrarse.

La psicóloga subraya que frecuentemente se confunde lo esencial en las relaciones: “Una relación sana no es cuántas veces te digo ‘te quiero’”, advierte. Tampoco el número de encuentros sexuales ni la frecuencia de las discusiones indican salud en el vínculo, apunta Severino. Lo único verdaderamente relevante se muestra en la forma de reparar y superar juntos los desacuerdos.

La apertura para expresar emociones sin temor a la invalidez o el rechazo aparece como una condición indispensable. “Puedes decir ‘esto me dolió’ sin que tu pareja te invalide”, indica Severino. En su opinión , se trata también de generar un contexto donde sea legítimo enfadarse, opinar distinto y reconocer momentos de desconexión, sabiendo manejarlos: “Las parejas sanas no evitan la desconexión: la esperan, la reconocen y saben cómo volver a encontrarse”.

Para Severino, no se trata de aspirar a un vínculo sin problemas: “Una relación sana no es perfecta; es una relación donde hay responsabilidad, voluntad y reparación”. Esta actitud permite, según sus palabras, que en los momentos difíciles las personas se sientan lo suficientemente seguras como para hacerse escuchar y compartir lo que sienten sin miedo: “La seguridad de saber que incluso en los momentos difíciles me vas a escuchar, me vas a comprender y puedo expresar lo que siento sin miedo, eso es tranquilidad emocional”.