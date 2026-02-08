España

Un padre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo porque dice que dejó de visitarle cuando sufrió un accidente: la justicia lo rechaza

El tribunal destacó que, para cortar la ayuda por distancia afectiva, hay que demostrar que la actitud del hijo es la única responsable

Guardar
(Freepik)
(Freepik)

La Audiencia Provincial de Lleida rechazó el pedido de un padre para suspender la pensión alimenticia que entrega a su hijo mayor de edad, argumentando que la falta de relación entre ambos no puede atribuirse sólo al joven.

El centro del conflicto giró alrededor de dos cuestiones clave: la falta de vínculo entre padre e hijo y la real necesidad de mantener la pensión. El padre pidió a la Justicia que se pusiera fin a la obligación de pasarle dinero a su hijo, amparado en una ley catalana que permite excluir la ayuda alimentaria cuando el beneficiario ha cortado toda relación “sin motivo justificado”. Según su postura, el hijo dejó de visitarlo incluso después de que él sufriera un accidente cerebrovascular. Además, alegó que no lo mantenía al tanto de sus estudios ni de su situación y que nunca le pidió consejo ni apoyo, lo que, a su entender, demostraba una desvinculación voluntaria.

La Justicia, sin embargo, fue clara al evaluar ese argumento. “La causa de extinción de la pensión alimenticia, cuando se trata de desinterés, debe ser probada exclusivamente por quien la invoca”, detalla el fallo. El tribunal precisó que, para cortar la pensión por distancia afectiva, hay que demostrar que la actitud del hijo es la única responsable. “No puede responsabilizarse exclusivamente al hijo de la ausencia de relación paterno-filial cuando las pruebas practicadas no permitan atribuirle única y exclusivamente el que se haya desembocado en esa situación, sin intervención alguna del padre”, sostuvo el tribunal provincial.

La sentencia repasa que la falta de contacto se remonta a la infancia del hijo. El padre argumentó que el joven y uno de sus hermanos fueron distanciándose a partir del divorcio y que nunca lo reconocieron afectivamente.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

“No consta una negativa afectiva”

Al analizar los hechos, el tribunal fue categórico. No encontró pruebas de que el hijo hubiera decidido por sí mismo cortar cualquier relación. En cambio, mencionó que hubo “ausencia de visitas, pero sin que conste una negativa activa ni por parte de uno ni del otro, más allá del contexto familiar complicado tras el divorcio”. Incluso el hijo declaró en la audiencia que le hubiera gustado seguir en contacto con su padre, pero que fue este último quien “dejó de venir a buscarles para las visitas”. Además, aclaró que nunca fue contactado por el padre durante su juventud y que, después de cumplir la mayoría de edad, tampoco recibió ningún acercamiento por parte de su progenitor.

La otra gran discusión se centró en el aspecto económico. El padre quiso que la pensión se diera por finalizada o, de mínima, que se pusiera un plazo fijo, alegando que el hijo ya había entrado en el mundo laboral y que su permanencia en los estudios no era justificable. Para sustentar esa posición, señaló que el joven había tenido trabajos eventuales, como la cosecha de frutas y tareas en el restaurante de la madre. También discutió que tardó en completar el nivel secundario y comenzó tarde la formación profesional.

El tribunal revisó todos estos aspectos con documentos y testimonios. El análisis dio cuenta de la continuidad académica del hijo: matrícula y notas del ciclo medio de electromecánica, inscripción en un ciclo superior para el año siguiente y aprobación de todas las materias requeridas. Sobre las experiencias laborales, la Justicia entendió que fueron trabajos ocasionales y de corta duración, sin que esto signifique independencia económica real. “No estamos ante un caso de falta de aprovechamiento académico ni de incorporación al mercado laboral en los términos que sugiere el padre”, explicaron los magistrados.

Finalmente, el tribunal precisó que la pensión no se extingue automáticamente apenas el hijo termina de estudiar, ya que es posible que no logre autonomía apenas finaliza su formación.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaJusticiaTribunalesPensión de alimentosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Marta, en directo: más de 11.000 andaluces siguen desalojados y 13 comunidades están en aviso por lluvia, nieve y viento

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

Última hora de la borrasca

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

Las personas regularizadas sí podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar del país

Los migrantes de la regularización

Condenan a la sanidad andaluza a pagar 69.000 euros a una paciente por los graves errores en el diagnóstico de una fractura

Los hechos ocurrieron en 2017, tras una caída doméstica de la mujer. El retraso en la cirugía y otros fallos le provocaron graves secuelas

Condenan a la sanidad andaluza

Dos acuerdos, una misma oportunidad: cómo redibujar el comercio global

Europa acaba de abrir dos puertas al mismo tiempo: con Mercosur y con India. Juntas crean una arquitectura de estabilidad económica que une tres regiones complementarias

Dos acuerdos, una misma oportunidad:

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala que la

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: la participación a las 11.00 es de 10,8%

El fantasma de las elecciones pasadas se cierne sobre Sánchez, pero también sobre Feijóo: solo Vox tiene en su mano el futuro de Aragón

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

El Gobierno de Ayuso busca arqueólogos que vigilen que las obras para instalar tuberías de agua por toda la región no dañan yacimientos protegidos

ECONOMÍA

Los migrantes de la regularización

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno