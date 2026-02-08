España

Lara Tronti y Hugo Pérez de 'La isla de las tentaciones' anuncian que esperan su segundo hijo: "Volvemos a vivir algo muy bonito"

La pareja, que puso a prueba su amor en el programa de Telecinco, tuvo a su primer hijo, Nico, en enero de 2024

Lara Tronti y Hugo Pérez,
(EUROPA PRESS).

La isla de las tentaciones se ha convertido en uno de los programas de la televisión española más visto de los últimos años. La combinación de celos, un amor intenso e infidelidades que viven sus protagonistas es una de las tramas favoritas de la audiencia de Telecinco. Sin embargo, y aunque no suela ocurrir en la mayoría de los casos, los participantes a veces siguen adelante con su proyecto en común.

Una de las parejas que consiguió superar la tentación fue la conformada por Hugo Pérez y Lara Tronti. Los gallegos resistieron todas las adversidades y, tras traer al mundo al pequeño Nico en enero de 2024, este domingo 8 de febrero han anunciado otra vez la buena nueva: volverán a ser papás.

“Hay noticias que llenan el corazón y que estábamos deseando contaros y que ya por fin seáis parte de este nuevo camino. Volvemos a vivir algo muy bonito... Nico va a ser hermano mayor. Y Nala y Roma todavía no saben lo que se les viene”, han compartido en sus cuentas de Instagram.

La reacción no se ha hecho esperar. Antiguos compañeros de La isla de las tentaciones y rostros conocidos del entorno televisivo han inundado los comentarios con felicitaciones y muestras de cariño. “Aw que me muero. Mi familia favorita, enhorabuena, el amor se multiplica más chicos”, ha escrito Marina García, a la vez que otros exconcursantes como Sandra Férriz, Borja González o Patri Pérez Iglesias se han sumado a la celebración. Tampoco ha faltado el mensaje de la atleta Ana Peleteiro, íntima de la pareja.

Lara Tronti y Hugo Pérez
Lara Tronti y Hugo Pérez esperan su segundo hijo (INSTAGRAM).

Una pareja muy querida por los fans

Su historia comenzó mucho antes de que las cámaras de Telecinco entraran en escena. Se conocieron hace más de ocho años en un furancho, esas casas de pueblo tan típicas de Galicia donde se sirve vino casero y se respira vida rural. Allí empezó una relación marcada por idas y venidas, como ellos mismos reconocieron al presentarse al programa en 2021. “Me agobiaba y lo dejaba, pero a los dos o tres días me daba cuenta de que era la mujer de mi vida”, confesaba Hugo entonces.

Lejos de romperse en República Dominicana, la experiencia terminó reforzando su relación. Tres meses después empezar de su paso por el reality, se comprometían ante Sandra Barneda, convencidos de que lo vivido había sido solo una etapa más en su camino juntos. Aquella promesa de futuro se ha ido materializando con el tiempo, primero con la llegada de su primer hijo y ahora con este nuevo embarazo.

Lara Tronti y Hugo Pérez
Lara Tronti y Hugo Pérez esperan su segundo hijo (INSTAGRAM).

Para Hugo, la televisión no era un territorio desconocido. Antes de La isla de las tentaciones ya había participado en Gran Hermano, donde llamó la atención del público por su carácter cercano y por presentarse acompañado de una cabra, símbolo de sus raíces rurales. Para Lara, en cambio, el reality supuso su primera experiencia mediática. Ambos coincidían en algo fundamental: querían reforzar la confianza mutua y construir una familia.

Ese proyecto se consolidó en enero de 2024 con el nacimiento de Nicolás. Desde entonces, han compartido una crianza muy ligada a la naturaleza, los animales y una vida tranquila en Galicia. Conviven con perros, gatos e incluso una gallina, y han hecho de su entorno un elemento clave de su identidad como familia. La boda, aunque sigue en sus planes, ha quedado en segundo plano por diferentes motivos. “Ahora mismo tenemos otros proyectos prioritarios”, explicaban en 2023, dejando claro que el enlace llegará cuando sea el momento adecuado.

Lara Tronti y Hugo Pérez
Lara Tronti y Hugo Pérez en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset España).

Actualmente viven en Bueu, Pontevedra, en un piso con vistas al mar que se ha convertido en su refugio. El hogar, decorado en tonos blancos y madera, refleja ese equilibrio entre minimalismo y esencia campestre que tanto los define. Allí disfrutan del crecimiento de su hijo y de una rutina alejada del ruido mediático, aunque sin renunciar del todo a su faceta como influencers. En redes sociales suman una comunidad fiel: Ambos acumulan más de 700.000 seguidores. A través de sus perfiles muestran viajes, momentos familiares y reflexiones personales que conectan con una audiencia que los ha visto evolucionar desde sus primeros pasos en televisión.

