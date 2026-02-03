Rodri de ‘La isla de las tentaciones’ se pronuncia tras salir a la luz su supuesta detención por maltrato a su expareja Helena

Rodrigo López, de 'La isla de las tentaciones 9' (INSTAGRAM).

El universo de La isla de las tentaciones ha sido sacudido esta última semana ante una noticia que ha pillado desprevenido al reparto de la última temporada del programa de Telecinco. Rodrigo López, conocido por su participación en la novena edición del reality, fue detenido el pasado jueves en Madrid por un presunto episodio de violencia contra su expareja, Helena Arauz. Ambos tienen 26 años y protagonizaron una de las relaciones más comentadas —y controvertidas— de la última temporada.

Según la información que dio el también exparticipante Diego ‘James Lover’, el joven habría pasado la noche en dependencias policiales y, posteriormente, se habría celebrado un juicio rápido. Como resultado de ese procedimiento, se le impusieron medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento respecto a Helena. El creador de contenido afirmó que los hechos eran conocidos dentro del entorno del programa y que contaba con pruebas que respaldaban su versión.

Hace unas horas, y ante la magnitud del revuelo, Rodri ha decidido pronunciarse públicamente. Lo ha hecho a través de varios vídeos publicados en sus redes sociales, donde ha optado por un tono contenido, aunque visiblemente molesto. “De momento me voy a mantener al margen porque es lo más inteligente y más en estos temas que son muy delicados. Pero cuando pueda hablar, lo haré pero bien, porque tela marinera...”, explica en su publicación.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

El joven ha insistido en que se encuentra bien y que tiene la conciencia tranquila. También ha deslizado que, a su juicio, existen “intereses” detrás de todo lo ocurrido y se ha mostrado convencido de que la situación se aclarará con el tiempo: “Siendo hombre todo esto es una putada, y de eso se aprovechan lógicamente, porque en el país que vivimos las cosas son así. Cuando esto pase, que pasará, ya daremos explicaciones”. En ningún momento ha mencionado directamente a Helena ni ha descrito los hechos concretos que se le atribuyen. Además, ha comunicado su intención de salir unos días de Madrid para desconectar y alejarse del foco mediático.

El contexto de esta noticia resulta especialmente delicado por la historia previa de la pareja, marcada desde el inicio por la inestabilidad. Rodri y Helena llegaron a La isla de las tentaciones tras un año de relación y reconociendo ante las cámaras que su vínculo era “un caos”. Los celos, las desconfianzas y una relación iniciada a partir de una infidelidad ya habían encendido las alarmas antes de comenzar el programa.

Barranco y Helena en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

Un año de idas y venidas

Durante su estancia en la isla, ambos cayeron en la tentación, lo que desembocó en una ruptura televisada. Sin embargo, contra todo pronóstico, tras finalizar la grabación decidieron darse una nueva oportunidad. Así lo mostraron en el especial El reencuentro, cuatro meses después, donde aseguraban estar atravesando uno de sus mejores momentos como pareja.

Esa imagen se desmoronó semanas más tarde, durante El debate final de las tentaciones. Fue entonces cuando Helena reconoció públicamente que la relación estaba lejos de ser estable y que las rupturas eran constantes. “Te quiero un montón y te amo, pero yo ya no tengo esperanza (...) Esto no es amor, saca lo peor de nosotros. Tengo que ser valiente por una vez en la vida”, confesó, anunciando su decisión de poner punto final a la historia. Rodri, por su parte, se mostró resignado ante la ruptura, asegurando que respetaría su decisión.

Desde que se conoció la presunta detención, Helena ha optado por el silencio. En sus redes sociales no ha hecho ninguna referencia directa a lo ocurrido, pero sí que ha confesado que estaría ilusionándose de nuevo con Gilbert, compañero de la edición. Por ahora, su versión de los hechos sigue siendo una incógnita; por ello, habrá que esperar a que avance el proceso judicial y a que ambas partes decidan hablar sobre lo ocurrido.