Ana Peleteiro anuncia su segundo embarazo: “Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande”

Tras la pérdida de un bebé el pasado mes de julio, la deportista celebra la Navidad con un segundo embarazo que llena de alegría a la familia

Ana Peleteiro en una imagen
Ana Peleteiro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @apeleteirob)

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré cierran un año difícil con la mejor noticia posible: la atleta gallega está embarazada por segunda vez, cinco meses después de la pérdida del bebé que esperaban. La noticia, comunicada por Peleteiro este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, llega como un auténtico milagro que llena de alegría a la familia.

“Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad”, escribió la medallista olímpica en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con un emotivo carrusel de fotografías.

Las imágenes muestran a la pareja sonriente sosteniendo la ecografía de su futuro hijo. Entre las instantáneas también aparece Lúa, su primogénita, que el pasado 20 de diciembre cumplió tres años, sosteniendo la imagen de su próximo hermano y mostrando su ilusión por convertirse en hermana mayor. Ana ha contado que Lúa está en una etapa en la que imita todo lo que hace: “Me imita a mí saltando, a su padre jugando al fútbol… Y no hay nada mejor para ella que el cuento del Pollo Pepe”, explicó, destacando lo dulce y curioso que es el carácter de su hija.

Ana Peleteiro en una imagen
Ana Peleteiro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @apeleteirob)

El año 2025 había sido especialmente complicado para la pareja. En julio, Ana Peleteiro compartió con sus seguidores que había sufrido un aborto: “Hoy hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca”, confesó entonces. Sin embargo, el destino les ha devuelto la esperanza y la alegría con este nuevo embarazo, un regalo que la atleta define como incalculable y que llega justo antes de Navidad.

Con 30 años recién cumplidos, Peleteiro ha decidido mostrar sus primeras curvas premamá en Instagram, celebrando con naturalidad y discreción esta nueva etapa. La fortuna no ha llegado por la lotería —aunque hace unos días vivieron una divertida anécdota con un número muy cercano al Gordo— sino a través de la vida, con un nuevo miembro que llenará de amor su hogar.

Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré
Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré junto a su hija Lúa (INSTAGRAM).

Este segundo embarazo no solo representa la consolidación de su familia, sino también un mensaje de esperanza y resiliencia tras un año difícil. Ana y Benjamín esperan disfrutar de esta nueva aventura junto a Lúa, que crecerá con el amor y la protección de sus padres, mientras la atleta continúa con su carrera deportiva y familiar.

Las raíces de Ana Peleteiro

“Mi madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es”, resaltaba la atleta en una entrevista para La Voz de Galicia, reivindicando que ella es gallega, a pesar de lo que digan. Ana Peleteiro nació en Ribeira, y pensó que su madre biológica había muerto en el parto hasta que su madre adoptiva le aclaró que, realmente, en el momento en que nació Ana, su madre biológica ya tenía otra hija y no quería que nadie de su familia la adoptase.

Además, Ana Peleteiro se ha posicionado siempre contra el racismo. La primera familia que iba a adoptarla la rechazó porque no era blanca. Además, la atleta afirmó en el programa Camino a casa que en el instituto le llamaban “negra de mierda”. A pesar de esto, Peleteiro siempre ha asegurado que el racismo no afectará nunca a su vida personal y ha sabido resaltar siempre la diversidad. De hecho, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de ir a África, no para buscar a su familia biológica, pero sí para “conocer sus orígenes”.

