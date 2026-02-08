La participación en las elecciones de Aragón a las 14:00 es prácticamente la misma que en 2023: un 40,92%

Varias personas votan en un colegio electoral en Zaragoza durante las elecciones autonómicas de Aragón, a 8 de febrero de 2026. (Javier Belver/EFE )

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón se sitúa en el 40,92% a las 14 horas, lo que representa un ligero descenso del 0,03% respecto a los comicios de 2023. Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, por circunscripciones, la participación en Zaragoza a las 14.00 horas llegaba al 41,81%, 0,82 puntos más que en 2023, cuando era del 40,99%, mientras que en Huesca se ha situado en el 37,73%, es decir, 1,88 puntos por debajo del 39,61% de 2023; y en Teruel la diferencia es mayor, ya que este domingo había votado el 39,78% del censo a las 14.00 horas y en 2023 la cifra alcanzaba el 42,89%.

Vaquero ha agradecido la labor a las más de 9.000 personas “desplegadas en todo el territorio para garantizar el desarrollo normal, tranquilo y responsable de esta jornada”, mencionando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Cruz Roja, que ayuda a acudir a las urnas a las personas con problemas de movilidad. Ha destacado “el buen ambiente que está habiendo” en los colegios electorales.

El primer avance de participación, a las 11 de la mañana, ha situado la cifra en el 10,78% de los electores, según ha informado Vaquero. Sin embargo, todavía era pronto para hacer una comparativa con respecto a comicios anteriores, ya que era la primera vez que se registraba el dato de participación a esa hora.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

Lo que sí se ha podido confirmar a primera hora de la mañana ha sido una caída del número de votos emitidos por correo, que ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en mayo de 2023. El próximo y último dato de participación se dará a conocer a las 18 horas, dos horas antes del cierre de las urnas.

Los candidatos se lanzan a pedir el voto

Hasta el cierre de las urnas todo puede pasar. Y desde primera hora de la mañana, los líderes políticos y candidatos a la Presidencia de Aragón se han lanzado a pedir una alta participación.

La candidata socialista, Pilar Alegría, ha pedido la movilización y reflexión para decidir el “presente y futuro de nuestra tierra”, mientras que su máximo rival y favorito en las encuestas, el popular Jorge Azcón, ha pedido “votar, votar y votar” porque “son las primeras elecciones en las que tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón”. El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha afirmado que este domingo es “una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo”.