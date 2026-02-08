España

La participación en las elecciones de Aragón a las 14:00 es prácticamente la misma que en 2023: un 40,92%

Representa un ligero descenso del 0,03% respecto a los comicios de 2023

Guardar
Varias personas votan en un
Varias personas votan en un colegio electoral en Zaragoza durante las elecciones autonómicas de Aragón, a 8 de febrero de 2026. (Javier Belver/EFE )

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón se sitúa en el 40,92% a las 14 horas, lo que representa un ligero descenso del 0,03% respecto a los comicios de 2023. Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, por circunscripciones, la participación en Zaragoza a las 14.00 horas llegaba al 41,81%, 0,82 puntos más que en 2023, cuando era del 40,99%, mientras que en Huesca se ha situado en el 37,73%, es decir, 1,88 puntos por debajo del 39,61% de 2023; y en Teruel la diferencia es mayor, ya que este domingo había votado el 39,78% del censo a las 14.00 horas y en 2023 la cifra alcanzaba el 42,89%.

Vaquero ha agradecido la labor a las más de 9.000 personas “desplegadas en todo el territorio para garantizar el desarrollo normal, tranquilo y responsable de esta jornada”, mencionando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Cruz Roja, que ayuda a acudir a las urnas a las personas con problemas de movilidad. Ha destacado “el buen ambiente que está habiendo” en los colegios electorales.

El primer avance de participación, a las 11 de la mañana, ha situado la cifra en el 10,78% de los electores, según ha informado Vaquero. Sin embargo, todavía era pronto para hacer una comparativa con respecto a comicios anteriores, ya que era la primera vez que se registraba el dato de participación a esa hora.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

Lo que sí se ha podido confirmar a primera hora de la mañana ha sido una caída del número de votos emitidos por correo, que ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en mayo de 2023. El próximo y último dato de participación se dará a conocer a las 18 horas, dos horas antes del cierre de las urnas.

Los candidatos se lanzan a pedir el voto

Hasta el cierre de las urnas todo puede pasar. Y desde primera hora de la mañana, los líderes políticos y candidatos a la Presidencia de Aragón se han lanzado a pedir una alta participación.

La candidata socialista, Pilar Alegría, ha pedido la movilización y reflexión para decidir el “presente y futuro de nuestra tierra”, mientras que su máximo rival y favorito en las encuestas, el popular Jorge Azcón, ha pedido “votar, votar y votar” porque “son las primeras elecciones en las que tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón”. El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha afirmado que este domingo es “una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo”.

Temas Relacionados

España Noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los números

El intenso temporal de lluvias provoca el derrumbe de una parte de la Muralla de Lugo

La zona afectada corresponde a un tramo restaurado en el siglo XIX. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, la Policía ha acordonado el área

El intenso temporal de lluvias

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

Conoce cuáles son las mejores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los tribunales anulan pruebas obtenidas en espacios privados y refuerzan la protección de los derechos del trabajador

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Lara Tronti y Hugo Pérez de ‘La isla de las tentaciones’ anuncian que esperan su segundo hijo: “Volvemos a vivir algo muy bonito”

La pareja, que puso a prueba su amor en el programa de Telecinco, tuvo a su primer hijo, Nico, en enero de 2024

Lara Tronti y Hugo Pérez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox denuncia al alcalde de

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Elecciones en Aragón: la participación a las 14:00 alcanza el 40,93%, prácticamente la misma que en los pasados comicios

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno