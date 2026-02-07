Tarifa de la luz en España este sábado

La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más caras y más baratas de este sábado 7 de febrero.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 7 de febrero

Precio promedio: 6.9 euros por megavatio hora

Precio máximo: 35.66 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.17 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 7 de febrero, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 0.29 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de -0.16 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.17 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.47 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.26 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 9.27 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 32.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.66 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.26 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 33.19 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 13.92 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.78 euros por megavatio hora.