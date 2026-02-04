Silvia Bronchalo se sentará en ‘¡De Viernes!’ para hablar sobre la situación actual de su hijo Daniel Sancho: “No era un niño violento”

Silvia Bronchalo en la previa de '¡De Viernes' (MEDIASET ESPAÑA).

El caso de Daniel Sancho continúa siendo un episodio doloroso y mediático en la vida de la familia de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Desde que el nieto de Sancho Gracia fuera condenado a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 por el asesinato de Edwin Arrieta, el joven permanece recluido en la prisión de Surat Thani, en Tailandia. Mientras tanto, su madre ha decidido por primera vez hablar públicamente sobre esta tragedia familiar en el programa De Viernes, donde concederá una entrevista completa en el plató de Telecinco.

En el avance difundido por la cadena, se puede ver a Silvia Bronchalo visiblemente afectada, tratando de poner palabras a un dolor que ha marcado su vida. Ante la pregunta de quién es realmente, la madre de Daniel responde con firmeza: “La madre de Daniel Sancho”. Una frase que resume la centralidad que su hijo ha adquirido en su vida desde el verano de 2023, cuando su detención y posterior juicio sacaron a la luz un episodio que hasta entonces había permanecido al margen tanto para ella como para la sociedad española.

Silvia Bronchalo camina para asistir a un tribunal ante un tribunal tailandés que condenó de por vida a su hijo, Daniel Sancho Bronchalo, por el asesinato y desmembramiento de alto perfil de un hombre colombiano el año pasado en la popular isla turística de Koh Phangan, a su llegada al tribunal en Koh Samui, provincia de Surat Thani, Tailandia, el 29 de agosto de 2024. (REUTERS/Somkiat Raksaman).

Bronchalo recuerda a su hijo como alguien amable: “No era un niño violento. ¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar? Ojalá pudiera volver atrás”, confiesa, con la voz entrecortada. Palabras que reflejan el desconcierto y la tristeza de una madre que se enteró en Tailandia de los graves actos de su hijo con el cirujano Edwin Arrieta. Y es que el joven chef Sancho mató y descuartizó el 2 de agosto de 2023 al colombiano con unos cuchillos comprados el día de antes en una tienda local de la isla tailandesa de Koh Phangan.

La entrevista llega en un momento particularmente sensible, pues hace unos meses Bronchalo salió al paso de rumores que sugerían que su hijo disfrutaba de un trato privilegiado en la cárcel tailandesa. Según ella misma aclaró en declaraciones a TardeAR, Daniel comparte celda con otros presos y no dispone de espacio privado. Sobre su estado de ánimo, señaló: “Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie”.

La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, llegó este jueves al Tribunal Provincial de Samui, donde tendrá lugar la vista en la que se leerá la sentencia contra su hijo.

Un cambio drástico de vida

El caso ha puesto a la madre en una situación inesperada de exposición mediática. Antes de estos hechos, Silvia Bronchalo había llevado una vida discreta, alejándose de los focos pese a haber mantenido una relación con Rodolfo Sancho y haber probado la interpretación en una etapa temprana de su vida. La tragedia familiar cambió radicalmente esa rutina y obligó a Bronchalo a convertirse en un personaje público involuntario, vigilado y analizado por medios y redes sociales.

La conversación televisiva también podría arrojar luz sobre su actual relación con su expareja, después de que muchos medios afirmaran que su forma de afrontar y asumir la condena de su hijo podría haberlos distanciado aún más. El padre mantiene la esperanza ante el recurso presentado por sus abogados, quienes defienden que “no hay pruebas concluyentes de una planificación del asesinato”. No obstante, ella se mantiene menos receptiva y solo espera poder visitar a su hijo todo lo posible, a pesar de que en Navidades no pudo verlo, según informó Carmen Balfagón. El próximo viernes podremos conocer de primera mano la versión de Silvia Bronchalo y, queda saber, si el programa de Telecinco habrá conseguido contactar también con Rodolfo Sancho para el contraste.