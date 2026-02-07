España

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Por primera vez en años, las cinco unidades de la clase ‘Álvaro de Bazán’ navegan y desarrollan actividades de manera simultánea

Fragatas F-100 (Europa Press)
Fragatas F-100 (Europa Press)

La Armada española vive un momento singular. Por primera vez en años, las cinco fragatas de la clase ‘Álvaro de Bazán’ (F-100) navegan y desarrollan actividades operativas de manera simultánea en escenarios nacionales e internacionales. Esta serie de buques escolta, de más de 6.000 toneladas cada uno, destaca por su capacidad para operar junto a marinas aliadas, la solidez de su apoyo logístico y la vigencia de sus capacidades tecnológicas.

Mantener a las cinco fragatas desplegadas supone un reto de planificación y sostenimiento logístico de primer nivel y una importante labor de coordinación. También ha provocado que se generen dudas o preguntas entre usuarios y ciudadanos sobre si puede suponer un riesgo tener todas desplegadas en distintos puntos o si España debería invertir en nuevas fragatas para aumentar la dotación.

Este esfuerzo coincide con el reciente impulso al Programa de Modernización de Media Vida (MMV) de las F-100. Con una inversión prevista de 3.200 millones de euros, el programa, firmado el pasado mes de diciembre, contempla mejoras tanto en la plataforma como en los sistemas de combate. Su objetivo es solucionar obsolescencias y adaptar las fragatas a los escenarios futuros, como en el caso del sistema de combate AEGIS, fundamental para su competitividad y capacidad de integración con aliados.

La Ministra De Defensa Asiste A La Firma Del Hito De Aceptación De La Fragata F-111 'Bonifaz', En El Astillero De Navantia En Ferrol

Importancia de las F-100

Las fragatas F-100, diseñadas por Navantia y construidas en Ferrol, marcaron un antes y un después en la defensa naval europea al ser pioneras en la incorporación del sistema AEGIS. Esta tecnología, que las situó a la vanguardia entre los escoltas de defensa aérea, sigue siendo un elemento diferencial dos décadas después de su entrada en servicio.

La versatilidad y capacidad de estas unidades se refleja en su participación recurrente en ejercicios con lanzamiento real de misiles, como ‘Formidable Shield’, y en su integración habitual en las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN. Además, su presencia en escenarios marítimos de alto valor estratégico evidencia la confianza depositada por los aliados en la serie F-100.

El transporte ferroviario ha permitido el traslado del 90% de los vehículos tácticos del batallón español que participará en el ejercicio de la OTAN

Misiones clave en escenarios internacionales

Las fragatas F-100 de la Armada española participan actualmente en misiones de alta exigencia junto a aliados estratégicos en diferentes escenarios internacionales. La ‘Álvaro de Bazán’ (F-101) opera en el Grupo de Combate Aeronaval francés liderado por el portaaviones ‘Charles de Gaulle’, dentro del ejercicio multidominio ‘Orión 26’. Por su parte, la ‘Almirante Juan de Borbón’ (F-102) desempeña el papel de buque de mando en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1), reforzando la capacidad de respuesta aliada en el Atlántico Norte.

La ‘Blas de Lezo’ (F-103) participa en Estados Unidos en el ejercicio de certificación COMPTUEX de la U.S. Navy, que evalúa la interoperabilidad y la preparación de los grupos de combate. En el ámbito nacional, la ‘Méndez Núñez’ (F-104) se integra en la activación ‘Eagle Eye’, que estará vigilando el sur de la Península hasta el próximo 12 de febrero, y la ‘Cristóbal Colón’ (F-105) forma parte del ejercicio OTAN ‘Steadfast Dart 26’ en el mar Báltico, el de mayor relevancia de Europa durante este año.

