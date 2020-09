España.-Empresario amigo del Rey Juan Carlos dice que "él siempre dice que va a volver" a España y espera que sea pronto

23/09/2020 El Rey Juan Carlos con su amigo el empresario Pepe Fanjul EUROPA LATINOAMÉRICA ESPAÑA REPÚBLICA DOMINICANA POLÍTICA VANITY FAIR



Pepe Fanjul, al que visitó en República Dominicana tras abdicar, dice que siempre quiso que su hijo fuera "un Rey joven"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El empresario azucarero Pepe Fanjul, amigo del Rey Juan Carlos que habla con él casi a diario, ha asegurado que el ex jefe de Estado "siempre dice que va a volver" a España. Aunque no sabe cuándo será ese retorno, Fanjul espera que se produzca "pronto", según dice en una entrevista en 'Vanity Fair' recogida por Europa Press.



"Él siempre dice que va a volver. Ahora, ¿cuándo? Yo no lo sé. Espero que pronto. A mí me da mucha pena que a su edad, con todos los achaques que tiene y operaciones que se ha hecho, esté fuera de su casa", afirma el empresario, que precisa que espera que el 'emérito' "pueda regresar lo antes posible a la Zarzuela, donde tiene su equipo de recuperación".



Don Juan Carlos salió de España en agosto rumbo a Emiratos Árabes Unidos, después de varias semanas de insistencia del Gobierno en que la Casa Real tenía que tomar decisiones ante la investigación judicial sobre las supuestas donaciones que el ex jefe de Estado recibió de Arabia Saudí.



Para su amigo Fanjul, "exilio es una palabra fuerte" y, como el propio Juan Carlos dijo en la carta que le dirigió a su hijo, "se ha desplazado en estos momentos fuera de España pero no quiere decir que sea una situación permanente". "No tienen ningún expediente contra él, así que puede regresar cuando quiera", ha defendido.



El empresario vive en República Dominicana y, preguntado si se habló con él la posibilidad de que se alojase con él, ha afirmado que el antiguo Rey sabe que en su casa siempre está invitado, "en Palm Beach (Florida, EEUU), en Casa de Campo (República Dominicana) o en el barco".



"ÉL SIEMPRE HA QUERIDO QUE SU RESIDENCIA FUERA EN ESPAÑA"



Según dice, tienen "planes de viajes constantemente", pero siempre han "hablado de visitas, no de vivir en otro lado". "Creo que él siempre ha querido que su residencia fuera en España y creo que siempre lo será", asevera.



A Casa de Campo fue a descansar el Rey 'emérito' en 2014, tras su abdicación y Fanjul asegura que en esa ocasión lo encontró "bien", y que, igual que él fue "un Rey joven", "siempre pensó que su hijo lo tenía que ser también".



Cuando comparten tiempo allí, afirma, hacen una "vacación normal": "nos bañamos en el mar, almorzamos, tenemos cacería de patos o de perdices, como en España", relata, y por la noche van a algún restaurante, una "vida muy tranquila", solos o "con amigos con los que el rey Juan Carlos se lleva bien".



CREE QUE EL REY "VE EL FUTURO CON OPTIMISMO"



Además, cree que el Rey 'emérito' "ve el futuro con optimismo" porque él "es una persona muy positiva", que "siempre mira las cosas de una manera optimista", así que está convencido de que "él sigue siendo como siempre ha sido".



También deja claro que no está en sus planes visitar al Rey 'emérito' en Abu Dabi, porque debido a la pandemia de Covid-19 el emirato está "bastante cerrado" y es "muy difícil viajar en este momento".



Fanjul evita responder cuando se le pregunta por la ex amiga del Rey, Corinna Larsen, y sobre si sus amigos le advirtieron de que tuviera cuidado con ella, alegando que eso "son preguntas muy personales" y que no se siente "cómodo hablando de eso".