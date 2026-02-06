España

La ciencia lo confirma: no existe ningún piercing que cure las migrañas

Los expertos señalan que la perforación no traerá ningún tipo de mejora y es recomendable ponerse en manos de un profesional de la salud

La migraña no se va
La migraña no se va con un piercing (iStock).

Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza intenso y recurrente que puede afectar a cualquier persona. No se trata solo de un malestar común, sino de una condición que puede llegar a ser muy incapacitante. Se estima que cerca del 15 % de la población española las sufre, y quienes las padecen saben que no son simples cefaleas. La migraña suele provocar molestias graves, como sensibilidad a la luz, náuseas y dificultad para realizar actividades cotidianas.

El diagnóstico de la migraña no es sencillo. No existe una prueba única que permita identificarla, por lo que los médicos se basan en los síntomas que el paciente relata. Cada persona puede experimentar la migraña de una forma diferente, y sus características pueden variar incluso en un mismo individuo a lo largo del tiempo. Por eso, resulta fundamental acudir a un profesional para que evalúe cada caso y determine el tratamiento más adecuado.

En la búsqueda de soluciones rápidas, han surgido muchos remedios alternativos que prometen acabar con el dolor de forma sencilla. Uno de los más populares en los últimos años es el piercing en la oreja, conocido como daith piercing. Sin embargo, la ciencia ha analizado esta tendencia y sus conclusiones, compartidas por Quirón Salud, son claras.

¿Qué dice la ciencia sobre los piercings y la migraña?

El daith piercing comenzó a hacerse popular en 2015, cuando algunas teorías en internet lo presentaron como una posible solución para las migrañas. La idea se basaba en la acupuntura, una técnica antigua que consiste en estimular ciertos puntos del cuerpo para aliviar dolencias. En concreto, el piercing se coloca en una zona específica del cartílago de la oreja que, según algunos, estaría relacionada con el control del dolor de cabeza.

La ciencia desmiente el poder
La ciencia desmiente el poder curativo del "daith piercing" (Shutterstock)

A pesar de su fama, hasta ahora ningún estudio científico serio ha demostrado que ponerse un piercing en la oreja cure o alivie las migrañas. Las asociaciones médicas y los especialistas en neurología del Grupo Hospitalario Quirón coinciden en que no existe evidencia válida sobre su eficacia. La acupuntura, que inspiró esta moda, cuenta con algunos estudios que indican un efecto moderado en la prevención de crisis migrañosas, pero el piercing no puede considerarse lo mismo. Al perforar el cartílago, se destruye el punto que la acupuntura intentaría estimular de forma temporal y controlada.

Los especialistas advierten también sobre los riesgos de acudir a personas sin formación médica para buscar alivio. “Colocar un pendiente en la oreja no solo es ineficaz según la ciencia, sino que puede causar infecciones y complicaciones si no se realiza en condiciones seguras. Además, el dolor es una experiencia subjetiva y, en ocasiones, el efecto placebo puede dar la falsa impresión de una mejora." Los neurólogos insisten en que el tratamiento de la migraña debe basarse en pruebas y experiencia clínica.

¿Cómo tratar la migraña de verdad?

El primer paso para superar la migraña es obtener un diagnóstico adecuado. Los expertos de Quirón Salud recomiendan ponerse en manos de un profesional que pueda determinar si los dolores de cabeza corresponden a este trastorno y así puedan aconsejar el tratamiento más apropiado. Existen dos grandes grupos de tratamientos: los que alivian el dolor durante una crisis y los que ayudan a prevenir nuevos episodios.

Qué es la migraña, cuál es el tratamiento y cómo prevenir sus síntomas

“Los medicamentos para cortar el dolor deben usarse bajo supervisión médica, y nunca de forma excesiva, para evitar que el problema se agrave. Por otro lado, los tratamientos preventivos pueden incluir fármacos orales, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, técnicas como la acupuntura, siempre que se sigan los protocolos establecidos por la medicina convencional."

Los expertos señalan que si un paciente no responde a los tratamientos habituales, lo recomendable es buscar la valoración de una unidad especializada en cefaleas. Allí, profesionales con experiencia pueden proponer alternativas basadas en estudios y pruebas reales, y nunca en remedios sin base científica.

Por todo esto, aunque la idea de un piercing milagroso pueda resultar atractiva, la evidencia médica es firme: no existe ningún piercing capaz de curar la migraña. Confiar en la ciencia y acudir a los especialistas sigue siendo el camino más seguro para quienes buscan alivio real.

