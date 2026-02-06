Cuatro años de prisión para un pastor evangélico por quedarse con medio millón de euros donados por Jackson Martínez, exfutbolista del Atlético de Madrid

Cuatro años de prisión para un pastor evangélico por quedarse con medio millón de euros donados por Jackson Martínez, exfutbolista del Atlético del Madrid (Europa Press)

Jackson Martínez dejó el fútbol profesional - jugó 22 partidos con el Atlético de Madrid antes de ser vendido al Guangzhou Evergrande de la liga china - por una serie de lesiones. Antes de abandonar de forma definitiva el deporte, tuvo que pasar un tiempo fuera de los terrenos de juego, y durante esa etapa empezó a cultivar lo que hoy es su profesión a tiempo completo: es cantante evangélico.

“En un momento crítico de mi carrera, cuando tuve dos cirugías que alargaron prácticamente a dos años el tiempo fuera de las canchas, sin competir, me dediqué un poco más a escribir y tomé la decisión de lanzar un álbum”, explicaba en 2020 en Vamos de Movistar. “Mi música la definiría como una música centrada en compartir la palabra de Dios”.

Es esta fe lo que llevaría al exfutbolista a donar, a lo largo de varios años, al menos medio millón de euros a la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste, con sede en Boadilla del Monte, para apoyar “la difusión del evangelio”. No fue hasta 2020 que, tras una serie de acontecimientos en la Iglesia que motivaron la revisión de sus cuentas bancarias, Jackson Martínez supo que el dinero que había enviado no estaba llegando a su destino, sino que el pastor se lo había apropiado. Exigió entonces Jackson su devolución, pero este “no lo hizo”.

Un coche a su nombre, media hipoteca y un inmueble para su hijo

Entre 2016 y 2017, Tomás G.M. - pastor y presidente de la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste - desvió 516.271 euros de donaciones, la mayoría procedentes del propio Jackson Martínez pero también del resto de feligreses, a su patrimonio personal. Las operaciones, realizadas por el acusado aprovechando su posición como responsable de la iglesia y de la confianza de los fieles y sin conocimiento de la comunidad - varios responsables de la tesorería y miembros de la iglesia declararon durante el juicio que nunca se habían aprobado esos gastos - se sucedieron durante casi dos años y no venían reflejadas en los informes económicos periódicos que se presentaban a la congregación.

El pastor realizó transferencias de todo tipo de importes, desde pequeñas sumas hasta movimientos de 150.000 euros. Empleó ese dinero para la compra de un vehículo a su nombre, la cancelación parcial de la hipoteca de su vivienda y una transferencia de 260.000 euros a su hijo para que adquiriese un inmueble en Boadilla del Monte. Durante el juicio, sin embargo, el pastor negó los hechos y alegó que el exfutbolista conocía todos los movimientos, pero el tribunal descarta que las donaciones estuvieran destinadas a su libre disposición y subraya que no existe ninguna prueba documental que lo respalde. Las donaciones a una entidad religiosa, recuerda la sentencia, tienen el carácter de donaciones modales, es decir, están supeditadas a fines propios de la comunidad y no al enriquecimiento personal de quien los administra.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Tomás G.M. a cuatro años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida agravada. Además de la pena de prisión, la sentencia impone al condenado una multa de 3.000 euros y la obligación de indemnizar a la entidad religiosa por el dinero no recuperado, más los intereses legales. No se aplica la agravante de abuso de relaciones personales, al considerar la Sala que la confianza quebrantada es la inherente al cargo de pastor y gestor, ya integrada en el delito. El fallo tampoco es firme y puede ser recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.