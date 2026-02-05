España

Rosa Rodríguez gana el bote de 2.716.000 euros de ‘Pasapalabra’ tras completar las 25 palabras del Rosco

La concursante argentina ha logrado completar las 25 palabras de la prueba final frente a su rival, Manu Pascual

Rosa Rodríguez Ramos se ha convertido en la ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra. Tras protagonizar un reñido duelo con su rival, Manu Pascual, la concursante ha logrado hacerse con el bote acumulado de 2.716.000 euros después de haber acertado las 25 palabras del rosco. Hasta ahora, Rafa Castaño había sido la persona que se había llevado el bote más alto del concurso presentado por Roberto Leal con 2.272.000 euros.

Ha sido un duelo histórico lo que se ha vivido la noche de este jueves, 5 de febrero. Quedaban tan solo 5 segundos y la concursante de origen argentino tenía el rosco casi completado, excepto por una letra que aún se le resistía: la M. En plena cuenta atrás para que el tiempo llegara a su fin, y con los nervios a flor de piel, la gallega decidió arriesgarse. Sin poder creerlo, Rosa Rodríguez logró acertar la letra M y se convirtió en la ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra.

En su paso por el espacio de Antena 3, habían sido dos las veces que se había quedado a un acierto de ganar el bote. Por su parte, Manu Pascual estuvo a punto de resolver en rosco hasta en 6 ocasiones. Sin embargo, aunque esta vez no pudo acariciar el premio, lo cierto es que ya forma parte de la historia del programa la convierte en el concursante más longevo del exitoso concurso.

Un reñido duelo

El de este jueves era el duelo 307 entre los dos concursantes de Pasapalabra. Manu Pascual ha estado un total de 437 programas, mientras que Rosa Rodríguez ha ocupado la silla durante 307 entregas, tiempo en el que ha estado batiéndose en duelo con su rival.

En este tiempo, los dos aspirantes al bote han protagonizado un reñidísimo duelo que ha mantenido en vilo a la audiencia. Tanto es así que Antena 3 modificó su parrilla para mover el programa de su franja habitual al prime time. De esta manera, después de que Rosa y Manu estuviesen en El Hormiguero junto a Pablo Motos, la cadena privada ha emitido la ajustada lucha entre ambos concursantes. La entrega del brote de Pasapalabra se emitió a partir de las 23:00 horas, un horario que permitió alargar la emoción y que convirtió al programa en el protagonista absoluto de la parrilla.

Pese a la mayor experiencia de Manu Pascual, Rosa Rodríguez no se lo ha puesto nada fácil. Tras varias semanas de intensa competición, finalmente, le ha arrebatado los 2.716.000 euros después de acertar la última letra, F. En concreto, ha sido Morral, el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP, la palabra que le ha dado la victoria definitiva.

De acuerdo con las reglas del concurso, el joven de 29 años también tendrá que abandonar el programa tras la victoria de su rival. Pero no lo hará con las manos vacías, pues se ha llevado lo acumulado por sus victorias (161) y empates (129), una cifra que asciende a 270.600 euros.

