Pilar Alegría: "Aproximar de nuevo el Deporte al área de Educación es una buena apuesta"

Madrid, 4 dic (EFE).- Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, consideró "una buena apuesta" volver a aproximar el deporte al "área de Educación", porque "van de la mano", al compartir valores.

La ministra de Deportes dijo sentirse "muy ilusionada y profundamente honrada y orgullosa" de asumir el área de Deportes de un país que cuenta con "magníficos deportistas que en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos nos van a volver a emocionar", sin perder de vista el reto que supone la organización del Mundial de fútbol 2030 junto a Portugal y Marruecos.

El primer acto oficial a nivel deportivo como ministra lo realizó el pasado 25 de noviembre con la asistencia al partido de la Liga de baloncesto en silla de ruedas entre IMF Getafe y Amiab Albacete.

"Quería estar ahí, no solamente porque me gusta mucho el baloncesto, aunque no soy tan conocedora como el presidente del Gobierno. Quería estar por lo que representa y por poder apoyar a este deporte con ese ejemplo de superación. Las administraciones tenemos que estar ahí", confesó la ministra, que tiene intención de acudir a los Juegos de París 2024 para apoyar a los deportistas españoles.

"Respecto a los Juegos, ya tuvimos un buen resultado en los últimos y seguro que este próximo verano se superará. Estaremos con todos los deportistas apoyándoles", manifestó.

Alegría también acudió hace unos días al estadio Pasarón, en Pontevedra, para presenciar el partido de la selección femenina de fútbol contra Italia, correspondiente a la Liga de Naciones.

"Desde el pasado 20 de agosto, cuando se proclamaron campeonas, lo han ganado todo, salvo el partido de Italia, y en demasiadas ocasiones no se ha hablado de lo verdaderamente importante. Son campeonas del mundo y además nos volverán a hacer disfrutar en los Juegos. Es importante que cuando hablemos de ellas nos centremos en su juego", señaló.

Una de las áreas de trabajo desde el ministerio que preside será el fomento del deporte desde edades tempranas como fuente de bienestar y componente educativo por los valores que transmite.

"Está claro que el deporte es transversal, pero coincidiremos que deporte y educación de la mano desde siempre. Son primos hermanos porque comparten valores básicos como el compañerismo. Por eso, aproximarlo de nuevo al área de Educación es una buena apuesta, aunque cuando hablamos de deporte de igual forma lo hacemos de salud y tiene también una vertiente económica", indicó la ministra en declaraciones a RNE, que emitió su programa ´Mañana más' desde el Consejo Superior de Deportes.

"Es innegable que nos gusta ganar y tener reconocimientos pero lo importante es que el deporte te define como país y marca un estilo de vida. Desde los coles, con el deporte base, se despliegan valores importantes como el compañerismo y saber gestionar las derrotas. Hay que saber madurar y educar que lo importante es generar equipo y confianza en los compañeros y saber apoyar tanto en el triunfo como cuando perdemos", declaró.

"Tenemos muy implementado desde siempre el sentimiento de ganar pero eso no nos puede hacer bajar los brazos para trasladar que lo importante es generar el valor de pertenencia a un equipo y de participar", añadió.

Alegría también desveló que "siendo de Zaragoza y hablando de baloncesto" sigue al Casademont, al que irá a ver el próximo 23, en el partido contra el Valencia Básket, y que frontenis y pádel son otros deportes que ha practicado. "He jugado mucho al frontón y luego lo cambié por el pádel. En los pueblos siempre había una pista de frontón y, luego, hasta en pueblos pequeños como el mío se han ido haciendo pistas de pádel", resaltó. EFE

