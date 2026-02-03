Muere a los 56 años el periodista y escritor Carlos Hernández, referente de la memoria histórica

Imagen del periodista Carlos Hernández de Miguel. (Europa Press)

El periodista Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969) ha fallecido este martes a los 56 años de edad a causa de una enfermedad, según ha adelantado elDiario.es, medio del que era colaborador. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Hernández dedicó buena parte de su trayectoria a investigar los crímenes del franquismo y el destino de los miles de republicanos españoles deportados a los campos nazis. El periodista, que el 11 de febrero habría cumplido 57 años, acababa de regresar de un viaje familiar a Tanzania.

Comenzó su trayectoria en Antena 3 Televisión como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados y, más adelante, cubrió conflictos armados en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak como corresponsal de guerra. En Bagdad, fue testigo directo del asesinato del reportero español José Couso, un episodio que lo impulsó a exigir justicia y a mantener viva la memoria de su colega a través de un compromiso constante con la denuncia y la verdad.

A lo largo de su vida profesional, Hernández también ejerció como asesor de comunicación política y empresarial y llegó a ser redactor jefe del semanario La Clave. Personas cercanas a su entorno subrayan que “disfrutó de la vida hasta el final”.

Su compromiso con las víctimas del franquismo

Comprometido con la memoria histórica y las víctimas del franquismo, Hernández dedicó años a rescatar las historias de los españoles deportados a campos de concentración nazis. En su libro Los últimos españoles de Mauthausen (2015), reveló la colaboración de Franco con Hitler para encerrar a 9.000 republicanos, accediendo a documentos inéditos y recogiendo testimonios directos de las víctimas. En mayo de 2025, cubrió desde Austria el 80º aniversario de la liberación de Mauthausen, con la presencia por primera vez de los reyes de España, cuando ya había fallecido el último deportado español.

Hernández fue también autor de Los campos de concentración de Franco (2019), donde documentó la existencia de casi 300 campos en territorio español. Asimismo, hizo una incursión en la ficción con la novela Créeme. No es una novela, es vuestro futuro, una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista publicada hace menos de un año.

Son muchos los periodistas que han manifestado en redes sociales su pésame tras el fallecimiento de Hernández. Entre las muestras de condolencia, también destaca la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha destacado su compromiso con la profesionalidad. “Supo hacer compatible el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad. Fue un hombre honesto. Echaremos de menos su integridad”, ha señalado Sánchez en su perfil de X.