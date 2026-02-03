España

La borrasca Leonardo trae lluvias “localmente fuertes y extraordinariamente persistentes” a Andalucía: la Aemet activa el nivel rojo

El temporal también dejará fuertes rachas de viento que pueden provocar daños en bienes e infraestructuras, nevadas copiosas a partir de los 800 metros y temporal marítimo

Una mujer camina junto a
Una mujer camina junto a un árbol caído por el temporal en Sevilla, a 2 de febrero de 2026. (EFE/José Manuel Vidal)

El mal tiempo no cesa. España lleva semanas bajo las nubes que descargan agua con fuerza y que solo han dado breves treguas. Las fuertes lluvias han dejado inundaciones en Andalucía y Cataluña, pero las nevadas han provocado cortes casi diarios en las carreteras de zonas de montaña; el viento ha arrancado ramas y ha tumbado árboles; y el temporal marítimo se ha llevado por delante el paseo de Matalascañas. No ha habido descanso en la península Ibérica y Baleares y tampoco lo habrá esta semana con la llegada de la borrasca Leonardo. Pero, ¿por qué? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene la respuesta.

Durante la pasada jornada, el organismo público lanzaba un aviso especial por el temporal y explicaba las causas de este tren de borrascas: “El patrón a nivel sinóptico sobre el Atlántico se ha mantenido bastante estacionario durante las últimas semanas, con una intensa circulación polar que se ha visto obligada a discurrir por latitudes medias, favoreciendo el paso de sucesivas borrascas y sus frentes asociados por el entorno de la península Ibérica”. Por ello, las fuertes lluvias y el viento intenso, que ha derivado también en temporal marítimo, han reinado en el país.

Y la Aemet advierte: la situación no solo continuará en los próximos días, sino que esperan que condiciones “se recrudezcan” a partir del miércoles con la llegada de la “extensa” borrasca Leonardo, que se mantendrá al noroeste de Galicia hasta el fin de semana. La circulación en su flanco meridional arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que se caracterizará por “un contenido en agua precipitable muy alto, especialmente anómalo para la época del año”. Con ello, se esperan precipitaciones “localmente fuertes y extraordinariamente persistentes” en Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas. Los caudales irán cargados y la Aemet no descarta los deslizamientos de tierra. Además, Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, “pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras”.

Este martes, las lluvias se mantienen en buena parte del oeste y centro de la península. En el Cantábrico, en caso de hacerlo, “será en forma de lluvias débiles”, según detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. No se esperan precipitaciones en el área mediterránea, ni en Baleares. Por el contrario, las lluvias serán abundantes en el oeste de Galicia, en zonas de la sierra de Cádiz y de Málaga y en el entorno del Estrecho, con nevadas a partir de los 1.000 metros. Habrá también “vientos muy fuertes”en zonas costeras de Andalucía y de Galicia, con temporal marítimo. No obstante, el día álgido del episodio será el miércoles.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

Más de 250 litros de lluvia por metro cuadrado

La Aemet pide especial precaución de cara a la próxima jornada. El miércoles, estará marcado por la llegada de una masa templada y húmeda que, junto a Leonardo, dejará “precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular”. Las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán “de especial relevancia”. El organismo público advierte de que se podrán superar localmente los 250 litros por metro cuadrado en 24 horas. Ha activado el nivel rojo de aviso -que supone “peligro extraordinario”- en estas comarcas.

En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 litros por metro cuadrado a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada.

Mapa de alertas meteorologías para
Mapa de alertas meteorologías para el miércoles, 4 de febrero de 2026. (Aemet)

Las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares, manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, ascendiendo rápidamente después. Por lo tanto, a primeras horas se esperan nevadas que afectarán, además de a los principales sistemas montañosos, al norte y este de Castilla y León.

En cuanto al viento, las rachas muy fuertes se darán desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles, destacando los 100 kilómetros por hora que se podrían alcanzar en el área del Estrecho. El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a alturas de ola significativa entre 4 y 5 metros.

