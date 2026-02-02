Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

El río Bernesga se desborda en León al sobrepasar los tres metros de altura (Ayuntamiento León)

Los primeros coletazos de la borrasca Leonardo se están materializando en las últimas horas de la tarde del lunes en la península Ibérica. A pesar de que la Aemet haya pronosticado su llegada a mitad de semana, sus efectos ya se pueden observar en León o en Sevilla, donde se ha registrado el desborde de un río y cientos de personas han sufrido cortes de luz, respectivamente.

Tal y como ha informado la Aemet, la nueva borrasca traerá lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, acompañadas de viento y temporal marítimo, especialmente fuerte entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero. Su pronóstico centra las mayores consecuencias para Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia.