Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

Los primeros coletazos de la borrasca Leonardo se están materializando en las últimas horas de la tarde del lunes en la península Ibérica. A pesar de que la Aemet haya pronosticado su llegada a mitad de semana, sus efectos ya se pueden observar en León o en Sevilla, donde se ha registrado el desborde de un río y cientos de personas han sufrido cortes de luz, respectivamente.
El río Bernesga ha superado los tres metros de altura y se ha desbordado a su paso por la ciudad de León, obligando al Ayuntamiento a cerrar todos los accesos a sus veredas y a cortar las pasarelas peatonales. Del mismo modo, como ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la crecida se ha detectado también a la altura de la Alija de la Ribera.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta meteorológica en el sur de la Península Ibérica ante la inminente llegada de la borrasca Leonardo, que, según el aviso especial emitido esta tarde, traerá lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, acompañadas de viento muy fuerte y temporal marítimo entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero. El fenómeno, anticipado por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), presenta un alto grado de probabilidad y afectará especialmente a Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia a partir de su llegada en las últimas horas de este martes.