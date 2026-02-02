España

Última hora de la borrasca Leonardo y las inundaciones por el temporal, en directo: se desborda un río en León, autovías cortadas y cientos de personas sin luz en Sevilla

Las mayores consecuencias del temporal se centrarán en Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia

Los primeros coletazos de la borrasca Leonardo se están materializando en las últimas horas de la tarde del lunes en la península Ibérica. A pesar de que la Aemet haya pronosticado su llegada a mitad de semana, sus efectos ya se pueden observar en León o en Sevilla, donde se ha registrado el desborde de un río y cientos de personas han sufrido cortes de luz, respectivamente.

Tal y como ha informado la Aemet, la nueva borrasca traerá lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, acompañadas de viento y temporal marítimo, especialmente fuerte entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero. Su pronóstico centra las mayores consecuencias para Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia.

El río Bernesga se desborda en León al sobrepasar los tres metros de altura: se cortan “las pasarelas peatonales” y “el paso subterráneo del puente los Leones”

El caudal ha llegado a los 189,26 metros cúbicos por segundo horas antes de la llegada de la borrasca Leonardo

El río Bernesga ha superado los tres metros de altura y se ha desbordado a su paso por la ciudad de León, obligando al Ayuntamiento a cerrar todos los accesos a sus veredas y a cortar las pasarelas peatonales. Del mismo modo, como ha confirmado la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la crecida se ha detectado también a la altura de la Alija de la Ribera.

La nueva borrasca Leonardo amenazará el sur de la Península Ibérica con lluvias persistentes y viento extremo a partir de este martes

El miércoles se producirá el mayor impacto del episodio, cuando la masa templada y húmeda alcancen el tercio sur del país

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta meteorológica en el sur de la Península Ibérica ante la inminente llegada de la borrasca Leonardo, que, según el aviso especial emitido esta tarde, traerá lluvias intensas y extraordinariamente persistentes, acompañadas de viento muy fuerte y temporal marítimo entre el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero. El fenómeno, anticipado por el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), presenta un alto grado de probabilidad y afectará especialmente a Andalucía, el oeste peninsular y zonas montañosas de relevancia a partir de su llegada en las últimas horas de este martes.

