La Aemet no prevé ningún cambio de tiempo: esta semana espera de nuevo fuertes lluvias, vientos huracanados y nevadas copiosas

Varias personas tratan de sacar un coche de la nieve, a 28 de enero de 2026, en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

Febrero empieza como acabó enero: bajo la lluvia y la nieve. A lo largo de la semana, en la península, se sucederán “borrascas atlánticas que dejarán importantes acumulaciones de precipitaciones, rachas de viento fuertes o muy fuertes y temporal en los litorales de la península y Baleares”, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su portavoz, Rubén del Campo, apunta que será una semana “con temperaturas diurnas en torno a las normales para esta época del año y nocturnas por encima de los valores habituales para estas fechas”.

Este lunes se espera una jornada lluviosa en la mayor parte de la península por el paso de un frente, salvo en puntos del sureste peninsular y en Baleares. Las precipitaciones más abundantes se darán en el oeste peninsular y sur de Galicia, en el Pirineo aragonés, en torno al Sistema Central, especialmente en el norte de Cáceres, sur de Salamanca y Ávila. La lluvia también bañará a Andalucía. Lloverá de forma abundante en las provincias del sur de la región. “Estas precipitaciones podrán ir localmente acompañadas de tormenta y granizo”, advierte el portavoz del organismo público, que añade que, la cota de nieve que inicialmente estará alta en torno a los 1.600 metros bajará hasta cerca de los 1.000 metros, “con nevadas copiosas en montañas”.

Además, durante esta jornada las rachas de viento soplarán con intensidad en áreas costeras, en Andalucía y en montañas del interior peninsular. Y habrá un temporal marítimo importante en Galicia, con olas de más de seis metros. Las temperaturas no varían demasiado.

Ante este escenario, 12 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están en alerta. La Aemet ha activado los avisos por temporal marítimo en Galicia, donde se esperan olas de seis metros de altura y se activa el nivel naranja -que supone “riesgo importante”-. También en este nivel de aviso permanece Granada y Jaén por fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. El resto de avisos en nivel amarillo -que implica “riesgo bajo”- responden a lluvias, deshielos, nevadas, viento y mala mar.

Mapa de avisos meteorológicos para este lunes, 2 de febrero de 2025. (Aemet)

El martes continuará lloviendo en buena parte del oeste y centro de la península. En el Cantábrico, en caso de hacerlo, “será en forma de lluvias débiles”. No se esperan precipitaciones en el área mediterránea, ni en Baleares. Por el contrario, las lluvias serán abundantes en el oeste de Galicia, en zonas de la sierra de Cádiz y de Málaga y en el entorno del Estrecho, con nevadas a partir de los 1.000 metros. Un día más, se esperan “vientos muy fuertes” en zonas costeras de Andalucía y de Galicia, con temporal marítimo y temperaturas este día más bajas. Mínimas no demasiado frías para la época, pues las heladas quedarán acotadas a las montañas, aunque durante las horas centrales del día tampoco se recuperarán demasiado las temperaturas y en buena parte del interior el termógeno ni siquiera alcanzará los 10 grados.

El miércoles llega un nuevo frente muy activo acompañado de “una masa de aire muy húmedo” que se traducirá en precipitaciones generalizadas en la península y en Baleares. Serán especialmente abundantes en Galicia y zonas próximas, así como en buena parte de Andalucía. Del Campo advierte: “Ya el miércoles será una jornada en la que habrá llovido bastante previamente y, por lo tanto, habrá ya cauces cargados y suelos muy empapados; a todo esto habrá que añadir que la cota de nieve subirá a lo largo del día hasta unos 1.600 metros, quizás algo menos en Pirineos, pero en definitiva lloverá sobre la nieve previamente caída y esto provocará deshielos". Por ello, desde la Aemet piden precaución, pues habrá cauces que bajen “muy cargados”.

El viento será el otro gran protagonista esta jornada. Soplará con mucha intensidad, con rachas muy fuertes en amplias zonas de España, sin descartar incluso rachas huracanadas, es decir, de más de 120 kilómetros por hora en las montañas andaluzas. Las temperaturas este día subirán notablemente en buena parte del país por el carácter húmedo de la masa de aire, pero también por su carácter templado.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

España tampoco se despide la lluvia esta semana

El jueves será una jornada similar en la mayor parte del territorio: “Lluvias abundantes y vientos intensos con un ambiente templado”. La subida del mercurio será notable. En el Cantábrico se rozarán los 20 grados y en puntos del sureste peninsular los 25 grados. De cara al viernes y fin de semana, según la actual previsión, lo más probable es que continúe la llegada de frentes con lluvias, sobre todo en el oeste, sur y centro de la península, y un tiempo más soleado en el este y Baleares. “Temperaturas algo más bajas, pero de momento suaves, en general, sin heladas, salvo en zonas de montaña”, añade el portavoz.

Lluvias y temperaturas suaves en Canarias

En Canarias, durante esta jornada y la del martes habrá nubosidad en el norte de las islas con “lluvias débiles a moderadas y temperaturas en descenso”. Durante estos dos días también soplará el viento con fuerza en las cumbres. El miércoles será un día más soleado y el jueves, según adelanta del Campo, podrían llegar lluvias al norte de las islas y a buena parte también de la isla de la Palma. Por su parte, las temperaturas subirán y rondarán los 25 grados en las zonas costeras.