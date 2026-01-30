Abraham Mateo actuará en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

La edición 2026 del Benidorm Fest anuncia novedades en su sistema de premios: RTVE otorgará además del galardón en metálico —150.000 euros brutos, de los cuales 100.000 euros se destinarán a los intérpretes y 50.000 euros a los autores de la canción— nuevas oportunidades para los participantes, como un viaje a Miami, con promoción en TelevisaUnivision y grabación de un sencillo, y un premio adicional que permitirá grabar un single en los estudios de Spotify en Estocolmo. Esta información fue difundida por RTVE, según publicó el medio.

RTVE también detalló que Abraham Mateo formará parte del evento como artista invitado en la segunda semifinal, prevista para el jueves 12 de febrero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. La participación del intérprete andaluz refuerza la apuesta de la organización por figuras relevantes de la música en la programación de galas especiales para celebrar el quinto aniversario del certamen.

La edición de 2026 del Benidorm Fest se caracteriza por el regreso y la reinterpretación de la clásica Sirenita de Oro, trofeo que en el pasado distinguía a los ganadores del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, informó el medio. De esta manera, el certamen recupera un símbolo ligado históricamente al evento musical de la ciudad alicantina.

La programación de la quinta edición contempla tres galas: la primera semifinal se celebrará el lunes 10 de febrero, la segunda el jueves 12, y la final tendrá lugar el sábado 14 de febrero. Todas las jornadas se desarrollarán en el mismo recinto deportivo de Benidorm y podrán seguirse en directo a través de todos los canales de RTVE, anunció la organización según consignó RTVE.

Durante las galas semifinales participarán 18 propuestas musicales. La banda rockera Kitai abrirá la primera semifinal, mientras que el número de cierre estará a cargo de Miranda! & bailamamá. Por su parte, la segunda semifinal contará con la apertura de Asha y el cierre nuevamente del grupo Miranda! & bailamamá, según precisó RTVE.

Según la información publicada, en la primera semifinal actuarán los siguientes intérpretes: Kitai, María León junto a Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & Lucycalys, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Cada uno presentará una canción distinta. La segunda semifinal incluirá las presentaciones de Asha, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, Mayo y Miranda! & bailamamá.

De acuerdo con el mecanismo establecido, seis artistas de cada semifinal avanzarán a la gala final, donde competirá el grupo de finalistas. El orden de actuación de esta última fase se dará a conocer en una transmisión desde Benidorm el 13 de enero, según informó RTVE.

El medio también subrayó que este año el Benidorm Fest no tiene como objetivo seleccionar al representante de España en Eurovisión, como consecuencia de la decisión de RTVE de retirarse del concurso europeo tras la controversia relacionada con la participación de Israel en el certamen internacional.

La organización ha confirmado la presencia de algunas de las principales artistas ganadoras de ediciones previas: Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, que ganaron el certamen en 2022, 2023 y 2024 respectivamente, actuarán en la gala final del 14 de febrero, según publicó RTVE. Estas actuaciones se suman a la de Abraham Mateo en la segunda semifinal, configurando un cartel de invitados de relevancia.

RTVE y la organización del Benidorm Fest indicaron que Mirada! & bailamamá serán responsables del cierre de las dos semifinales, mientras que Kitai protagonizará el primer acto de la edición. Todos los eventos tendrán lugar en el Palau d'Esports l'Illa.

La colaboración entre RTVE y TelevisaUnivision busca proyectar internacionalmente la carrera de al menos uno de los artistas participantes, quien tendrá la oportunidad de presentar su trabajo en Miami y realizar una grabación allí. Por otra parte, el segundo destino relevante para los premiados será Estocolmo, ciudad elegida para la producción de un single adicional en el entorno de la plataforma musical Spotify.

En relación a los premios, RTVE explicó que el cambio de trofeo responde al propósito de vincular de nuevo el Benidorm Fest con su historia musical a través de la Sirenita de Oro, pieza emblemática entre quienes han seguido el festival desde sus primeras ediciones, detalló el medio público.

La estructura del certamen para 2026 incluye la difusión de las tres galas en directo, reforzando el seguimiento nacional para los espectadores de RTVE. Con la edición de este año, el evento musical celebra un lustro de existencia en su actual formato, incluyendo cambios relevantes en la premiación y la organización de las actuaciones invitadas, según detalló RTVE.