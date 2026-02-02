Una mujer de unos 30 años, en estado crítico con huesos rotos y quemaduras tras sufrir una agresión en su vivienda en Madrid

Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva (EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID)

Una mujer de alrededor de 30 años permanece ingresada en estado crítico tras sufrir una agresión de extrema gravedad en su domicilio, ubicado en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva. Los hechos ocurrieron en torno a las 10.00 horas de este martes en una vivienda situada en la calle Constitución, donde los servicios de emergencia atendieron a la víctima por múltiples fracturas y quemaduras de segundo y tercer grado que afectan aproximadamente al 40% de su cuerpo, según han informado fuentes sanitarias a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del SUMMA 112, cuyos profesionales encontraron a la mujer con una fractura de mandíbula, lesiones en las extremidades superiores y quemaduras de distinta consideración. Ante la gravedad del cuadro clínico, los sanitarios procedieron a intubarla y estabilizarla en el propio domicilio antes de su traslado urgente al Hospital La Paz, donde permanece ingresada con pronóstico muy grave.

La intervención sanitaria se produjo de forma simultánea a la actuación de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que fueron requeridos por la existencia de un pequeño incendio en la cocina de la vivienda. A su llegada, el fuego ya había sido extinguido, por lo que no fue necesaria una actuación de mayor alcance. El operativo fue coordinado por Emergencias 112, que movilizó los distintos recursos asistenciales y de seguridad.

La investigación del suceso ha sido asumida por la Guardia Civil, que trata de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión. Fuentes consultadas por Europa Press señalan que los primeros indicios no apuntan a un caso de violencia de género, aunque esta hipótesis no ha sido descartada y continúa sobre la mesa mientras avanzan las diligencias.

Análisis del escenario

Los agentes trabajan desde primera hora en la reconstrucción de los hechos ocurridos en el interior del domicilio. La coexistencia de lesiones traumáticas severas y quemaduras añade complejidad a la investigación, que se centra ahora en determinar el origen exacto de las heridas, la secuencia temporal de lo sucedido y la posible intervención de terceras personas.

En este tipo de actuaciones, los investigadores combinan la inspección ocular del lugar, el análisis de indicios materiales y la toma de declaraciones a posibles testigos o personas del entorno de la víctima. Las fuentes consultadas por Europa Press insisten en que es prematuro extraer conclusiones y subrayan la necesidad de actuar con cautela hasta disponer de un cuadro completo y contrastado de los hechos.

Desde el ámbito policial se recuerda que, en sucesos de esta gravedad, resulta determinante la evolución clínica de la víctima, tanto por razones humanitarias como por la posibilidad de recabar su testimonio cuando la situación médica lo permita. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

La gravedad de las lesiones por quemaduras

Las lesiones que presenta la mujer, especialmente las quemaduras de segundo y tercer grado, sitúan el caso en el nivel más alto de gravedad clínica. Este tipo de quemaduras no solo afectan a la superficie de la piel, sino que pueden dañar tejidos profundos, comprometer la función de órganos vitales y aumentar de forma significativa el riesgo de infecciones y complicaciones sistémicas.

Los especialistas en atención a grandes quemados señalan que una afectación del 40% de la superficie corporal suele implicar largos periodos de hospitalización, posibles intervenciones quirúrgicas y procesos de recuperación prolongados. A ello se suma el impacto psicológico asociado a este tipo de lesiones, que requiere habitualmente un abordaje multidisciplinar.