Mujer, de 29 años y sin juristas en la familia: el perfil más común entre las juezas y jueces que componen la última promoción de la Carrera Judicial

Una jueza y un juez con sus togas en la mano (David Zorrakino - Europa Press)

Este martes, los 121 integrantes (85 mujeres y 36 hombres) de la 74ª promoción de la Carrera Judicial van a recibir sus despachos en un acto en Barcelona presidido por Su Majestad el Rey en el que también intervendrán la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura.

El CGPJ ha compartido este anuncio con más información de los integrantes, en el que el perfil más común es una mujer de 29 años sin juristas en la familia, según se recoge en una encuesta realizada por la Escuela Judicial.

“El perfil es el de una mujer (representan el 70,25% del total y vuelven a ser amplia mayoría, como viene sucediendo desde 1997) con una edad promedio de 29 años, que ha empleado 5 años y cuatro meses en preparar la oposición y que no tiene familiares (hasta el segundo grado de consanguineidad) que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica”, relatan de forma concreta.

Añaden que ocho de cada diez (el 78,45%) no cuentan con ningún jurista entre sus allegados y solo el 6,03% tiene a un/a juez/a o magistrado/a en la familia, mientras que el 15,52% restante procede de entornos familiares en los que hay otros profesionales jurídicos, sobre todo abogados.

Además, cuatro de cada diez nuevos jueces y juezas (el 38,79%) vienen de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores, porcentaje superior al 35,34% de los casos en los que tanto el padre como la madre son licenciados. En el 25,86% restante, solo uno de los dos progenitores posee título universitario.

Las razones por las que entraron en la Carrera Judicial

Sobre la jurisdicción elegida, la penal (incluyendo violencia sobre la mujer, menores y vigilancia penitenciaria) ha sido la más atractiva para esta promoción de nuevos jueces y juezas, ya que seis de cada diez han elegido este orden cuando se les pregunta por el área en el que les gustaría ejercer en el futuro.

En segundo lugar aparece la jurisdicción civil (incluyendo familia y mercantil) con un 33,34% de preferencias. Por el orden contencioso-administrativo se decanta un 2,88% y por el social el 2,24%.

En cuanto a las razones por las que decidieron ingresar en la Carrera Judicial, estas son las respuestas con las que más de acuerdo se mostraron los miembros de la promoción: porque les gusta el Derecho (74%), por la función de los jueces de garante de los derechos fundamentales (72%), por la independencia e imparcialidad de su función (69%) y porque la Administración de Justicia es un servicio público al que deben contribuir (66%).

Cataluña, el primer destino

De los 121 integrantes de la promoción, 54 han obtenido destino como titulares de una plaza en un Tribunal de Instancia o como jueces/zas de adscripción territorial. Los 67 restantes serán nombrados jueces/zas en expectativa de destino, según establece el artículo 308.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando a disposición de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que determinarán dónde prestarán servicio.

Cataluña es la Comunidad Autónoma a la que irán destinados más miembros de la nueva promoción, pues contará con un total de 39 nuevos jueces, lo que supone el 32,2% del total.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos --Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)--, arrancan este martes una huelga de tres días --1, 2 y 3 de julio-- contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque a la independencia judicial y, por ende, al Estado de Derecho, si bien el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son "imprescindibles" para modernizar la Justicia. (Fuente: EUROPAPRESS).

Los demás se repartirán del siguiente modo: 23 ocuparán su primer destino en Andalucía; 12 en Castilla-La Mancha y otros 12 en la Comunidad Valenciana; 9 en Canarias; 7 en la Comunidad de Madrid; 3 en Baleares, Castilla y León, Galicia y la Región de Murcia; 2 en Extremadura y en Navarra; y 1 en Aragón, Cantabria y La Rioja.