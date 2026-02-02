España

La borrasca obliga a cerrar 11 carreteras y provoca cortes por inundaciones en una veintena: estas son las regiones afectadas

Las condiciones meteorológicas adversas han generado incidencias en numerosos tramos. La DGT pide extremar la precaución y planificar los desplazamientos de acuerdo al estado de las rutas

Guardar
Un coche atascado por la
Un coche atascado por la nieve en una imagen de recurso. (Europa Press)

Las nevadas y lluvias que han azotado la península han complicado la circulación en varias provincias desde primeras horas de este lunes, con especial incidencia en la red secundaria de carreteras. Según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 44 vías se han visto afectadas, de las cuales once permanecen cerradas por acumulación de nieve y veintiuna presentan cortes debido a inundaciones.

Las dificultades en las carreteras derivadas del temporal se han localizado en las provincias de Granada, Huesca, Teruel, Asturias, León, Salamanca, Lleida, Barcelona, Cáceres y Navarra, según han detallado los datos aportados por la DGT en las primeras horas de la jornada.

Ocho tramos de diferentes vías localizadas en Granada, León, Salamanca, Lleida y Navarra cuentan actualmente con la obligatoriedad de utilizar cadenas para poder circular, destacando la situación de la nacional N-230 que enlaza Lleida con Huesca.

11 carreteras cerradas a la circurlación

Las acumulaciones de nieve han supuesto el cierre de la circulación en diversas zonas. Así, en Sierra Nevada (Granada), han quedado cerradas la A-395 y la A-4025. En Teruel, la TE-68 se encuentra intransitable entre Guadalaviar y el Valle Cabriel. Asturias ha registrado el cierre en la LN-8 entre Los Pontones y El Quempu, y en la SD-2 en Saliencia. En Castilla y León, la carretera DSA-191 de Candelario (Salamanca) se suma a las restricciones, al igual que la BV-4031 en Castellar de n’Hug, en la provincia de Barcelona. En la provincia de Cáceres, la circulación permanece interrumpida en la CC-137 entre Nuñomoral y El Gasco, y en la CC-437 en el Pico Villuercas. Navarra presenta cortes en la NA-2011 a la altura de Pikatua y en la NA-2012, que une Muskilda con Irati.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

Cortes de carreteras por inundaciones

La situación generada por las lluvias también ha dejado numerosas incidencias en la red viaria, con 21 carreteras secundarias cerradas por inundación. Andalucía ha registrado el mayor número de cortes: Cádiz acapara once tramos afectados, a los que se suman cuatro en Granada, tres en Jaén y uno en Córdoba y Málaga, respectivamente. Cáceres ha reportado el cierre de la CC-146 en Zarza la Mayor, siendo este el único corte registrado fuera del territorio andaluz.

Ante este escenario de borrasca acompañada de intensas precipitaciones, vientos y nieve, la DGT ha recalcado la necesidad de que los conductores planifiquen sus desplazamientos, consultando previamente la previsión meteorológica y el estado de las carreteras. Además, la Dirección General de Tráfico ha recordado a los usuarios la conveniencia de dejar el carril izquierdo libre para que puedan circular los vehículos de conservación y las máquinas quitanieves, así como prestar atención a los paneles informativos, extremar la precaución y disponer de equipamiento adecuado para el viaje.

Evolución del temporal y previsiones meteorológicas

La entrada de un frente asociado a una borrasca atlántica ha supuesto un cambio de escenario meteorológico para este lunes, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos permanecerán mayoritariamente nubosos en la península y, un día más, tras una breve tregua, las precipitaciones generalizadas y persistentes serán las protagonistas.

De acuerdo con la Aemet, los registros de lluvia de mayor acumulación se esperan en el oeste de Galicia, así como en zonas de montaña y áreas próximas de la meseta Sur, Andalucía y los Pirineos. Las precipitaciones de intensidad podrán venir acompañadas de tormentas en el suroeste peninsular y la nieve aparecerá en las sierras de la mitad norte y sureste, con una cota que irá descendiendo desde los 1.600-1.800 metros hasta situarse entre los 1.000 y los 1.400 metros.

Temas Relacionados

Dirección General de TráficoMeteorologíaCarreterasCarreteras EspañaDGTAemetEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así van las encuestas en Aragón: el PSOE de Pilar Alegría puede cosechar una derrota histórica

Según el sondeo realizado por 40dB, el PP de Jorge Azcón mejora su resultado, pero volvería a necesitar de Vox. El bloque de la derecha arrasa con el conjunto de las izquierdas en las Cortes

Así van las encuestas en

Cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo de dientes, según los dentistas

El cepillo de dientes puede ser un nido de bacterias y demás microorganismos perjudiciales para la salud

Cada cuánto tiempo hay que

La Justicia confirma el despido disciplinario de una gerente de Mercadona por ausencias injustificadas tras denunciar acoso laboral

La empleada sostuvo que había solicitado una excedencia voluntaria, primero mediante un mensaje de WhatsApp en octubre y después a través de un burofax, pero la empresa alegó que nunca llegó

La Justicia confirma el despido

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 2 de febrero

El precio de los combustibles se modifica todos los días

El precio más bajo de

Precio del aceite de oliva en España este 2 de febrero

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así van las encuestas en

Así van las encuestas en Aragón: el PSOE de Pilar Alegría puede cosechar una derrota histórica

La Justicia confirma el despido disciplinario de una gerente de Mercadona por ausencias injustificadas tras denunciar acoso laboral

Cinco claves para entender las elecciones de Aragón: que la derecha sume sin Vox y exigencias “inasumibles” que crecerán tras el 8-F

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 pese a detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Arranca el juicio por el ‘caso Mercasa’: empresas españolas, una pública, que habrían pagado millones en ‘mordidas’ para construir un mercado en Angola

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 2 de febrero

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

La economía española crece, pero las empresas frenan su gasto: el sector privado se estanca mientras la inversión pública crece casi un 50% desde 2019

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia