La borrasca obliga a cerrar 11 carreteras y provoca cortes por inundaciones en una veintena: estas son las regiones afectadas

Un coche atascado por la nieve en una imagen de recurso. (Europa Press)

Las nevadas y lluvias que han azotado la península han complicado la circulación en varias provincias desde primeras horas de este lunes, con especial incidencia en la red secundaria de carreteras. Según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 44 vías se han visto afectadas, de las cuales once permanecen cerradas por acumulación de nieve y veintiuna presentan cortes debido a inundaciones.

Las dificultades en las carreteras derivadas del temporal se han localizado en las provincias de Granada, Huesca, Teruel, Asturias, León, Salamanca, Lleida, Barcelona, Cáceres y Navarra, según han detallado los datos aportados por la DGT en las primeras horas de la jornada.

Ocho tramos de diferentes vías localizadas en Granada, León, Salamanca, Lleida y Navarra cuentan actualmente con la obligatoriedad de utilizar cadenas para poder circular, destacando la situación de la nacional N-230 que enlaza Lleida con Huesca.

11 carreteras cerradas a la circurlación

Las acumulaciones de nieve han supuesto el cierre de la circulación en diversas zonas. Así, en Sierra Nevada (Granada), han quedado cerradas la A-395 y la A-4025. En Teruel, la TE-68 se encuentra intransitable entre Guadalaviar y el Valle Cabriel. Asturias ha registrado el cierre en la LN-8 entre Los Pontones y El Quempu, y en la SD-2 en Saliencia. En Castilla y León, la carretera DSA-191 de Candelario (Salamanca) se suma a las restricciones, al igual que la BV-4031 en Castellar de n’Hug, en la provincia de Barcelona. En la provincia de Cáceres, la circulación permanece interrumpida en la CC-137 entre Nuñomoral y El Gasco, y en la CC-437 en el Pico Villuercas. Navarra presenta cortes en la NA-2011 a la altura de Pikatua y en la NA-2012, que une Muskilda con Irati.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

Cortes de carreteras por inundaciones

La situación generada por las lluvias también ha dejado numerosas incidencias en la red viaria, con 21 carreteras secundarias cerradas por inundación. Andalucía ha registrado el mayor número de cortes: Cádiz acapara once tramos afectados, a los que se suman cuatro en Granada, tres en Jaén y uno en Córdoba y Málaga, respectivamente. Cáceres ha reportado el cierre de la CC-146 en Zarza la Mayor, siendo este el único corte registrado fuera del territorio andaluz.

Ante este escenario de borrasca acompañada de intensas precipitaciones, vientos y nieve, la DGT ha recalcado la necesidad de que los conductores planifiquen sus desplazamientos, consultando previamente la previsión meteorológica y el estado de las carreteras. Además, la Dirección General de Tráfico ha recordado a los usuarios la conveniencia de dejar el carril izquierdo libre para que puedan circular los vehículos de conservación y las máquinas quitanieves, así como prestar atención a los paneles informativos, extremar la precaución y disponer de equipamiento adecuado para el viaje.

Evolución del temporal y previsiones meteorológicas

La entrada de un frente asociado a una borrasca atlántica ha supuesto un cambio de escenario meteorológico para este lunes, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos permanecerán mayoritariamente nubosos en la península y, un día más, tras una breve tregua, las precipitaciones generalizadas y persistentes serán las protagonistas.

De acuerdo con la Aemet, los registros de lluvia de mayor acumulación se esperan en el oeste de Galicia, así como en zonas de montaña y áreas próximas de la meseta Sur, Andalucía y los Pirineos. Las precipitaciones de intensidad podrán venir acompañadas de tormentas en el suroeste peninsular y la nieve aparecerá en las sierras de la mitad norte y sureste, con una cota que irá descendiendo desde los 1.600-1.800 metros hasta situarse entre los 1.000 y los 1.400 metros.