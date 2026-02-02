España

Leiva sorprende en La Revuelta: confidencias, recuerdos y una guitarra con mensaje contra Trump

Interpretó en primicia su tema nominado al Goya y compartió anécdotas inéditas de su carrera y de su infancia

Leiva en La Revuelta (X / @LaRevuelta_TVE)

La última aparición de Leiva en el programa La Revuelta, conducido por David Broncano, ha dejado una noche memorable donde el músico madrileño ha combinado confesiones personales, anécdotas inéditas y un estreno musical, todo envuelto en su habitual sentido del humor y un guiño político desde el escenario.

Al regresar de su gira por Latinoamérica, Leiva ha confesado sentirse “tranquilo, con mucho jet lag”, una sensación que no le ha impedido repasar algunos de los momentos más significativos de su carrera. Entre ellos, su reciente nominación a los premios Goya 2026 por la canción “Hasta que me quede sin voz”, tema central del documental homónimo y que el propio artista ha definido, durante la charla en La Revuelta, como su experiencia más honesta sobre el escenario y frente a la cámara. “Nunca me lo espero, además este año hay mucho nivel”, ha admitido Leiva, que también ha mostrado su admiración por el trabajo de Manolo Solo en las películas candidatas.

En el repaso a su trayectoria, Leiva ha recordado los años posteriores a la disolución de Pereza, una época en la que ha tenido que reconstruir su carrera actuando en salas pequeñas de Argentina y compartiendo cartel como telonero de bandas como Reincidentes, Los enemigos, Porretas, Barricada, Bon Jovi y los Rolling Stones.

Anécdotas junto a otros artistas

La anécdota de cómo llegó a abrir el concierto de la mítica banda británica ha arrancado risas en el plató: “Estábamos en la terna junto a Calamaro, Loquillo y otros, pero dijeron que Mick Jagger tenía la última palabra. Oye, dice Mick que tú eres el mejor. Iba por la M30 y me tuve que salir al arcén”, ha contado.

La tradición de los regalos entre Broncano y Leiva ha vuelto a ser protagonista. El músico, en principio, anunció que esta vez no traería la habitual fotografía suya desnudo: “Las bromas se terminan y además tuvo un final muy hollywoodiense porque se la llevó Isabel Allende”. Como alternativa, ha presentado un “documento gráfico bochornoso”, según sus propias palabras: su primer videoclip no oficial, grabado en los años 90 en el centro comercial La Vaguada.

Leiva en La Revuelta (X
Leiva en La Revuelta (X / @LaRevuelta_TVE)

En el vídeo, un Leiva de diez años baila sobre imágenes de Michael Jackson, acompañado de amigos y ataviado con gorra ladeada. El público y el propio Broncano han celebrado el inédito documento, que ha permitido al artista bromear sobre su aspecto infantil: “Era un niño guapo, pero me creció la nariz y me convertí en una mantis religiosa”.

Durante el programa, La Revuelta ha sorprendido a Leiva con regalos como un felpudo personalizado y la referencia a Pink Floyd ha servido para que el cantante desvele el origen de su apodo “Camuflaje Urbano”, surgido cuando buscaba un felpudo en blanco y negro que “molara” entre sus amigos.

El símbolo contra Trump

El momento musical ha llegado con la primera interpretación en directo de “Hasta que me quede sin voz”, acompañado por su banda, su hermano Juancho y un coro femenino. La actuación, banda sonora del documental sobre el propio Leiva y tercera nominación a los Goya en la categoría de Mejor canción original, ha dejado una impronta especial en el plató.

Uno de los detalles más comentados de la noche ha sido la guitarra que ha utilizado Leiva para la actuación, decorada con una pegatina con el mensaje “FUCK TRUMP”, en alusión al expresidente de Estados Unidos, un gesto que ha dejado clara su postura política en el actual contexto internacional.

El cantante Leiva explica como perdió el ojo

El vínculo de Leiva con Latinoamérica también ha estado presente. Aunque ha consolidado su popularidad en el continente, ha reconocido que Paraguay es el único país donde aún no ha actuado. Yemmy Melina, humorista paraguaya presente en el público, se ha ofrecido para ayudarle a llevar su música al país.

La noche ha concluido con un giro inesperado: Leiva ha recuperado la tradición y ha regalado a Broncano la famosa fotografía desnudo que inicialmente parecía haberse quedado en el camerino. “Es una gilipollez que se me había olvidado”, ha reconocido entre risas, cerrando así una visita repleta de emociones, música y sorpresas.

