España

Cuatro posturas de yoga invertidas que no pueden faltar en tu rutina diaria de ejercicio

Descubre cuáles son, cómo se hacen y qué beneficios tienen para la salud


Dos mujeres estirando. (Freepik)
Dos mujeres estirando. (Freepik)

El yoga se ha consolidado como una de las disciplinas más populares en la actualidad. En un contexto donde la ansiedad es cada vez más frecuente, dedicar tiempo a una práctica que permita desconectar de la rutina diaria resulta fundamental.

Muchas personas lo eligen por los numerosos beneficios que aporta, tanto a nivel físico como mental, entre los que destacan la reducción del estrés, la mejora de la calidad del sueño y el bienestar general.

Una de las principales ventajas de esta disciplina es que no requiere mucho material ni grandes espacios para su práctica. Por ello, si quieres mejorar tu rutina, puedes incorporar alguna de estas cuatro posturas invertidas.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Qué es una postura invertida en yoga

Una postura invertida en yoga es aquella en la que la cabeza se encuentra por debajo del nivel del corazón. Estas posiciones estimulan la circulación y mejoran el equilibrio, la concentración y la fuerza.

Postura de la vela (Sarvangasana)

La postura de la vela es una de las inversiones más conocidas del yoga. Favorece la circulación sanguínea, estimula la glándula tiroides y ayuda a reducir la fatiga y el estrés.

Túmbate boca arriba, eleva las piernas juntas y lleva las caderas hacia arriba, apoyando la espalda con las manos. Mantén el cuello relajado y el cuerpo alineado, con los pies apuntando hacia el techo. Respira de forma pausada y sal de la postura lentamente.

Postura de la vela, un
Postura de la vela, un ejercicio de yoga con múltiples beneficios para la salud. (Pinterest)

Postura de la pinza de pie (Uttanasana)

Combina una flexión profunda con una inversión suave. Contribuye a estirar la espalda y los isquiotibiales, al tiempo que calma la mente y alivia la tensión acumulada. Desde la posición de pie, inclina el tronco hacia delante desde las caderas y deja caer la cabeza. Puedes flexionar ligeramente las rodillas si es necesario. Mantén la postura respirando de forma relajada.

La postura de la pinza.
La postura de la pinza. (Imagen hecha por IA)

Postura del pino (Adho Mukha Vrksasana)

La postura del pino es una inversión completa que requiere fuerza, control y equilibrio. Fortalece brazos, hombros y core, además de mejorar la concentración y la confianza.

Coloca las manos en el suelo, separadas al ancho de los hombros, y eleva las piernas hasta quedar en posición vertical. Puedes apoyarte en una pared si estás empezando. Es importante activar el abdomen y mantener una respiración estable.

Ilustración de cómo hacer el
Ilustración de cómo hacer el pino. (Adobe Stock)

Postura del perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana)

Aunque a menudo se considera una postura de transición, el perro boca abajo es una inversión parcial muy beneficiosa. Estira todo el cuerpo, mejora la circulación y ayuda a liberar tensiones en la espalda y el cuello.

Desde cuatro apoyos, eleva las caderas hacia arriba formando una “V” invertida con el cuerpo. Mantén las manos firmes en el suelo y empuja suavemente los talones hacia abajo, sin forzar.

Mujeres practicando la postura del
Mujeres practicando la postura del perro boca abajo en una clase de yoga (AdobeStock)

Incorporar posturas invertidas puede aportar beneficios, siempre que se realicen de forma consciente y adaptadas al nivel de cada persona. Escuchar al cuerpo, respetar los tiempos y mantener una respiración controlada es clave para aprovechar sus efectos positivos y evitar posibles molestias.

