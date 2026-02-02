Cuál es el precio de la luz en España para este martes

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este martes 3 de febrero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio del servicio eléctrico

Día: 3 de febrero

Tarifa media: 33.57 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 127.5 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 3 de febrero, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.92 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.83 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 110.88 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.8 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.57 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.03 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.97 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 127.5 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 121.86 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 105.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 21.65 euros por megavatio hora.