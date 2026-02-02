Avance semanal de ‘La Promesa’ del 2 al 6 de febrero: el secreto de Lorenzo sale a la luz y una boda pende de un hilo

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 2 al 6 de febrero. (RTVE)

La próxima semana en La Promesa estará marcada por una revelación que puede hacerlo saltar todo por los aires. Margarita acusa a Lorenzo de ocultar un hijo bastardo, un secreto que, de confirmarse, podría frenar definitivamente su boda con Ángela. El capitán se queda sin palabras ante la acusación, pero la madre de Martina asegura tener pruebas y está dispuesta a utilizarlas.

Mientras tanto, en la zona de servicio, Leocadia provoca un terremoto al proponer que Petra vuelva a ocupar el puesto de ama de llaves tras descubrir la relación entre Cristóbal y Teresa.

Una decisión que puede cambiar el equilibrio del palacio y que obliga a Petra a posicionarse. Estos son los avances de los capítulos 766 al 770, que se emitirán del 2 al 6 de febrero.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Capítulo 766 – Lunes 2 de febrero

Lorenzo niega tajantemente la existencia de un hijo bastardo, pero Margarita no le cree y sigue adelante con su plan para detener la boda. Curro intenta tranquilizar a Ángela asegurándole que confía plenamente en su tía. Petra pide tiempo a Leocadia para pensar si acepta volver a ser ama de llaves, una posibilidad que en la zona de servicio empieza a verse con buenos ojos.

Martina intenta convencer a Manuel para que acuda a la fiesta de don Pedro de Artiaga, mientras María se siente cada vez peor por mentir sobre su relación con Carlo. Pía presiona a la doncella para que haga público su embarazo, y Petra demuestra que ya conoce el secreto. El capítulo termina con dos momentos de máxima tensión: Rivero confiesa que trabaja para Leocadia y Manuel reacciona violentamente, y Curro se sienta a comer con la familia, desatando el enfado de Leocadia.

Capítulo 767 – Martes 3 de febrero

Alonso defiende el derecho de su hijo a sentarse a la mesa, mientras Margarita se burla de Leocadia por no haberlo impedido. Petra se enfrenta a Samuel por negarse a abrir la carta del Obispado, pero cuando finalmente la lee, queda completamente descolocada.

María y Carlo se sinceran sobre lo que sienten el uno por el otro. Margarita da un paso definitivo y muestra a Lorenzo pruebas de la existencia de su hijo bastardo, amenazándolo con hacer público el secreto si no cancela la boda con Ángela. Manuel, por su parte, se enfrenta a Leocadia y le ofrece una única salida: abandonar el palacio.

Capítulo 768 – Miércoles 4 de febrero

Cristóbal asegura a Leocadia que es el único amor de su vida. Petra comunica a Samuel que su viaje ha sido suspendido por orden del Obispado, una noticia que el cura recibe con alivio.

Pía y Petra se alían para impedir que María y Samuel estén juntos, mientras Enora y Toño confían en que su futuro sigue siendo prometedor. La presión de Margarita empieza a surtir efecto y Lorenzo parece dispuesto a ceder al chantaje. Petra toma finalmente una decisión sobre la propuesta de volver a ser ama de llaves, una elección que marcará el destino de Teresa.

Capítulo 769 – Jueves 5 de febrero

Los jóvenes abandonan el palacio para disfrutar de una noche diferente y asistir a la esperada fiesta de don Pedro de Artiaga. Cristóbal consigue que Teresa se decida a contarle a Vera la verdad sobre Lope. Manuel acude a la fiesta a regañadientes, pero allí conoce a una misteriosa mujer que despierta en él sentimientos olvidados. Curro confiesa a Martina sus verdaderas intenciones: quiere pedirle matrimonio a Ángela durante la celebración.

Capítulo 770 – Viernes 6 de febrero

Teresa le confiesa a Vera toda la verdad sobre la marcha de Lope, dejándola devastada. Manuel sigue intrigado por la misteriosa mujer de la fiesta, mientras Martina abandona el evento para reencontrarse con Adriano. Jacobo sorprende a Martina entregándole los billetes para su viaje a Nueva York.

Pía y Petra deciden no oponerse más a la relación entre Samuel y María, que finalmente se besan. Alonso paga parte de su deuda a Leocadia, debilitando su poder, pero cuando Manuel vuelve a exigirle que se marche, ella lanza una última amenaza: si se va, Ángela se irá con ella.