España

Avance de la promesa del 26 al 30 de enero: una boda contra las cuerdas y secretos que salen a la luz

Esta semana, la serie de RTVE entra en un punto de inflexión marcado por giros inesperados, alianzas frágiles y una revelación final que puede cambiarlo todo

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La calma es solo aparente en La Promesa. Los próximos capítulos de la serie, correspondientes a la semana del 26 al 30 de enero, traen consigo una sucesión de acontecimientos que sacuden tanto a la planta noble como a la zona de servicio. En el centro de todas las miradas, una boda que pende de un hilo, una decisión que puede cambiar una vida para siempre y un secreto que amenaza con salir a la luz en el momento menos esperado.

Uno de los grandes avances recientes ha sido el cambio de estatus de Curro, que por fin ha dejado atrás su condición de lacayo para convertirse en secretario de Alonso.

Un gesto que no solo supone justicia, sino que refuerza su posición en la familia y le da fuerza para seguir luchando por Ángela. Ambos se reconcilian y se prometen no rendirse: siguen unidos y convencidos de que lograrán impedir el matrimonio con Lorenzo, aunque el camino esté lleno de obstáculos.

Lunes 26 de enero: avance del capítulo 762 del de ‘La Promesa’

La semana arranca con tensiones contenidas en el servicio. María y Carlo continúan fingiendo una relación más sólida de lo que sienten realmente y piden trabajar juntos, algo que no pasa desapercibido para Samuel.

El sacerdote empieza a darse cuenta de que esa felicidad es solo fachada y confiesa a Pía su intención de declarar su amor a María, aunque ella le aconseja silencio. Mientras tanto, Teresa empieza a vivir un punto de inflexión tras las burlas constantes, y su paciencia comienza a agotarse.

La Promesa. Samuel admite ante Pía que quiere confesar su amor a María. (RTVE)

Martes 27 de enero: avance del capítulo 763 del de ‘La Promesa’

Leocadia acaba cediendo y permite que Ángela acuda con Lorenzo a la fiesta del marqués de Andújar, una decisión que inquieta a todos. Curro intenta tranquilizar a su amada revelándole que Margarita está dispuesta a intervenir para frenar la boda.

Ese mismo día, Martina sorprende aceptando la propuesta de Jacobo de marcharse a Nueva York, una decisión que deja en el aire su relación no resuelta con Adriano. En paralelo, Teresa reúne al servicio y pone fin a las faltas de respeto: a partir de ahora, exige disciplina y obediencia.

Miércoles 28 de enero: avance del capítulo 764 del de ‘La Promesa’

Las emociones se intensifican en la mitad de la semana. Samuel afronta la realidad y admite ante María que lo suyo no tiene futuro, animándola a apostar por Carlo. Leocadia estalla contra Cristóbal por el caos en el servicio, pero él sale en defensa de Teresa, dando lugar a un inesperado momento de cercanía entre ambos.

María y Carlo hacen pública su relación ante todos, aunque el alivio no viene acompañado de alegría. Mientras tanto, Enora se infiltra en la habitación del comandante Rivero, a punto de ser descubierta, y Margarita anuncia a Curro que insistirá en contactar con Ayala para impedir la boda.

Jueves 29 de enero: avance del capítulo 765 del de ‘La Promesa’

La Promesa: Martina y Adriano, a punto de besarse. (RTVE)

Las sospechas se convierten en certeza y Enora y Manuel descubren que Sebastián Rivero no figura en ningún registro del cuerpo de aviación. El capitán es un impostor.

Lorenzo, por su parte, no acude a la fiesta alegando una indisposición, algo que Ángela celebra en silencio, mientras las cocineras insinúan haber tenido algo que ver. Margarita, finalmente, asegura tener la clave definitiva para neutralizar al capitán.

Viernes 30 de enero: avance del capítulo 766 del de ‘La Promesa’

La Promesa: Avance semanal del 26 al 30 de enero. (RTVE)

La semana culmina el viernes con confesiones que lo cambian todo. Petra duda ante la oferta de recuperar su puesto de ama de llaves, María se siente culpable por las mentiras y Pía insiste en hacer público su embarazo.

El golpe final llega cuando el comandante Rivero confiesa para quién trabaja realmente, dejando a Manuel frente a una verdad que puede alterar el rumbo de La Promesa para siempre.

