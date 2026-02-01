La prensa internacional alaba la última aparición de la infanta Sofía en la Fundación ONCE: “Son simplemente adorables”

La infanta Sofía visita este viernes el nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía. (EFE/ J.J. Guillén POOL)

La infanta Sofía ha vuelto a ser protagonista en los medios internacionales tras protagonizar uno de sus compromisos oficiales más especiales hasta la fecha. La joven, que continúa avanzando de manera gradual en su agenda institucional mientras realiza sus estudios universitarios en Lisboa, ha sido destacada por el medio alemán Bunte, que ha puesto el acento en el carácter social, cercano y simbólico de su última aparición pública en solitario.

El pasado viernes 30 de enero, coincidiendo además con el cumpleaños de su padre, la hija menor de Felipe VI dejó por unas horas sus estudios para regresar a Madrid y asumir un acto oficial con un marcado componente social. Sofía visitó el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), ubicado en Boadilla del Monte, donde pudo conocer de primera mano el trabajo que se realiza para formar a los perros que acompañan a personas con discapacidad visual.

Según recoge Bunte, no se trató de una visita meramente simbólica: “La infanta Sofía de España visita un centro para perros guía y abraza con cariño a los cachorros. No está allí solo por diversión, sino con una misión”. La joven recorrió las instalaciones con atención y curiosidad, interesándose por todas las fases del proceso: desde el cuidado de los cachorros recién nacidos hasta el entrenamiento avanzado de los animales que pronto iniciarán su labor de asistencia. “Estas fotos de Instagram son simplemente adorables”, escribe el medio alemán.

Durante el recorrido, pasó por áreas clave como el departamento de diagnóstico veterinario, los quirófanos y las zonas de adiestramiento, además de asistir a una demostración práctica junto a entrenadores, familias educadoras y usuarios. “¿Lo más destacado de la visita? ¡Sin duda, los adorables cachorritos! Las fotos muestran a Sofía arrodillada en el suelo, acariciando suavemente a uno de los animalitos, que la saluda con alegría", indica Bunte, donde también afirman: "No solo vio cómo entrenaban a los perros guía, sino que también le puso nombre a uno de los pequeños futuros ayudantes. Como explica otra publicación de la Casa Real, uno de los cachorros ahora lleva el nombre elegido por Sofía: Ona. En tan solo 24 meses, se espera que Ona empiece a trabajar como perro guía, continúa la publicación“.

El medio alemán subraya especialmente la actitud implicada de la joven, que se mostró cercana tanto con los profesionales de la fundación como con los animales. “Al igual que su madre, la reina Letizia, y su hermana Leonor antes que ella, Sofía también se ha comprometido con importantes causas sociales desde pequeña”, destacan, insistiendo en que su presencia tenía como objetivo principal dar visibilidad a una labor esencial y concienciar sobre la importancia de la inclusión y la accesibilidad. Una misión que Sofía asumió con naturalidad y compromiso, reforzando su perfil social dentro de la familia real.

Sofía ya es tendencia

Otro aspecto que no ha pasado desapercibido es el estilismo elegido para la ocasión. Sofía apostó por un conjunto cómodo y funcional, acorde con la naturaleza del acto: jersey negro de cuello redondo, blazer de corte amplio en tonos neutros, vaqueros de campana y botines planos. Un look sencillo pero cuidado, que muchos interpretan como un guiño al estilo sobrio y práctico que caracteriza a la reina Letizia en sus compromisos de carácter social.

Más allá de la anécdota estética o de las imágenes entrañables, la visita a la Fundación ONCE del Perro Guía supone un paso más en la progresiva definición del papel institucional de la infanta. Este ha sido su segundo acto en solitario, tras su debut a finales de 2024, y refuerza la idea de que, aunque su formación académica siga un camino distinto al de su hermana, su implicación con la Corona es firme.