David Vallejo, veterinario: “Los perros también tienen frío”

Un perro asoma la cabeza bajo una manta. (Pexels)

La ropa de animales suele verse como una moda innecesaria, pero a veces es una protección clave para la salud de los animales. Por mucho pelo que recubra su cuerpo, los perros también pueden sentir frío en invierno. Las bajas temperaturas “les afectan de muchas maneras”, advierte el veterinario David Vallejo, y las consecuencias de no protegerlos en invierno pueden ser fatales. “Al igual que nosotros, los perros pueden tener sensación de frío”, dice a Infobae España el especialista canino.

Vallejo explica que el invierno afecta a cada raza de forma diferente. “Sobre todo, nosotros miramos el pelo que tienen. Los perritos que tienen el pelo corto o muy fino tienen una sensación de frío mucho más grande”, asegura el veterinario. También pueden tener problemas las razas de pelo rizado, como los perros de agua o los caniches. Con ellos, “el problema viene cuando se mojan. Ese pelo queda apelmazado y pueden sentir mucho más frío”, explica.

El veterinario David Vallejo. (Cedida)

Un problema similar tendrían los canes con el pelo largo. De normal, su pelaje les protege, “pero es verdad que pueden desarrollar nudos por la falta de cepillado. Eso acumula humedad y puede predisponer también a que desarrollen más frío esos animalitos”, dice Vallejo. Por el contrario, los perros con el pelo grueso o con lo que se conoce como subpelo (una capa protectora debajo del pelaje), como los huskies o los samoyedos, suelen estar más protegidos de forma natural.

El frío es un mayor problema para los perros pequeños y cachorros, al ser de menor tamaño y estar más cerca del suelo. “Los cachorros, además, tienen mucha menos grasa que un animal adulto, y tienen una sensación de frío más alta. También tienen menos músculo, que genera calor al moverse”, explica Vallejo. De igual modo, los perros ancianos pueden pasarlo peor en los meses de invierno. “Tienen un metabolismo mucho más bajo y pueden moverse menos o de manera más lenta, lo que hace que generen menos calor”, dice el veterinario.

Un cachorro juega en la nieve. (Pexels)

Virus, bacterias e hipotermia: los riesgos del frío

Para estas mascotas, el frío puede ser peligroso. Durante el invierno, virus y bacterias proliferan y las defensas de los animales bajan. Primero, porque “el frío reseca las vías respiratorias”, donde se encuentran unas vellosidades que funcionan como la principal barrera contra estos patógenos. Además, al concentrar su sistema inmunitario en calentar los órganos vitales, la lucha contra estos agentes externos se debilitan.

Pero, sobre todo, el frío extremo (por debajo de los 5º centígrados) puede provocar una hipotermia en los animales menos protegidos. “Empiezan con temblores, con las extremidades muy frías y luego ya, según va avanzando el frío, desarrollan palidez en las mucosas, empiezan a respirar con esfuerzo... En casos muy severos, podemos ver dilatación en la pupila y un estado mental alterado. Empiezan a caminar incoordinados y no se pueden levantar”, relata Vallejo.

Cómo proteger a los perros del frío

Dos perros pasean con abrigo para protegerse del frío. (Pexels)

Lo primordial para saber cómo se encuentra tu mascota con el frío es fijarse en cómo se encuentra. “Si sales a la calle y empieza a temblar, eso es un síntoma de que puede empezar a tener algo de hipotermia. Y ahí tenemos que buscar algún refugio o volver a casa. También, empiezan a moverse más despacito y a volverse más reacios a la hora de andar y que van cada vez más despacito, o que empiezan a respirar más despacio, puede ser un síntoma de que empiezan a tener frío". apunta Vallejo.

El veterinario recomienda el uso de abrigos, especialmente para aquellos canes de pelo corto y cuando los termómetros bajan de los 5 grados. “El chubasquero también es muy importante cuando aparte de frío tengamos lluvia”, recalca. De hecho, si el perro se moja, hay que secarlo con esmero al volver al hogar.

En algunos casos puede ser necesario proteger sus almohadillas. “Es uno de los puntos diana donde los perros se termorregulan”, explica. “Las almohadillas sufren con el frío y, por eso, si vas a estar en una zona en la que hay nieve, las botitas pueden ser una opción”, indica. Vallejo recomienda, asimismo, bálsamos protectores para sus patas.

Con el frío, es mejor dar paseos cortos y activos, en los que se mueva bien el músculo para entrar en calor. A su vez, es recomendable salir en las horas de más sol. Si las temperaturas bajan a los -5 grados o -7 grados, se desaconseja que los perros salgan a la calle.

En casa, también se pueden tomar medidas para prevenir el frío. “Podemos intentar que las camas no estén directamente en contacto con el suelo, poniendo mantas, alfombras o incluso unas tablas de madera entre medias. Y la calefacción debe estar entre los 18-21 grados”.