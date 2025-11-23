España

Así puedes saber si tu mascota tiene frío, según una veterinaria: “Tú le conoces mejor que nadie”

Cómo detectar cuándo tu perro necesita abrigo y qué hacer para protegerlo

Perro con frío. (Freepik)
Perro con frío. (Freepik)

Con la llegada de la recta final de noviembre y teniendo el invierno a la vuelta de la esquina, el frío ya se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria. Esto no solo nos afecta a nosotros, sino que también repercute en los animales y, en concreto, a los perros.

Con las adversidades meteorológicas, la hora del paseo puede suponer un verdadero reto. Una de las dudas más frecuentes es si se debe poner ropa para salir a la calle. María, una veterinaria que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@mariavetican) en el que profundiza en la cuestión.

Cómo saber si tu perro tiene frío

La veterinaria recuerda que existen una serie de señales claras que pueden ayudar a cualquier dueño a identificar si su mascota está pasando frío. Entre los indicios más habituales se encuentran los temblores, no querer salir a la calle, buscar constantemente zonas calientes o resfriarse con más frecuencia.

El hecho de que el animal se enrosque con más frecuencia de lo habitual o prefiera refugios cálidos, como mantas o zonas próximas a la calefacción, también puede indicar que su temperatura corporal no es la adecuada.

Respecto al uso de ropa de abrigo, la especialista señala que no existe una respuesta universal. Algunas razas cuentan con un pelaje denso que ofrece una protección natural suficiente.

Aun así, el contexto es determinante: factores como el clima del lugar, el estado de salud del perro, su edad, su peso o su capacidad para regular la temperatura pueden hacer que incluso un animal con buen pelaje necesite una capa extra en determinados momentos.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Por el contrario, hay muchos perros que no disponen de esa protección natural. Los de pelo corto, fino o escaso, así como aquellos con muy poca grasa corporal, tienen más dificultades para mantener el calor.

En estos casos, añadir una prenda adecuada no es un gesto de humanización ni un capricho estético, sino una forma de cubrir una necesidad básica y garantizar su bienestar.

La veterinaria insiste en que la decisión debe basarse en la observación. “Tú le conoces mejor que nadie”, afirma María en el vídeo. Cada perro es diferente, y es el propio dueño quien mejor conoce sus hábitos, su nivel de tolerancia al frío y su comportamiento en invierno.

Qué otros factores influyen en la sensación de frío en los perros

Además de las señales visibles que puede mostrar un perro cuando pasa frío, existen otros aspectos menos evidentes que también afectan a su bienestar. El nivel de actividad diaria, por ejemplo, juega un papel importante: los perros que realizan poco ejercicio tienden a generar menos calor corporal y pueden sentirse incómodos con temperaturas bajas.

El tipo de suelo sobre el que descansan también influye, ya que las superficies frías, como baldosas o cemento, aceleran la pérdida de calor. Por otro lado, el tiempo que pasan mojados tras la lluvia o el baño puede hacer que su temperatura corporal descienda con rapidez si no se secan correctamente. Incluso la alimentación puede intervenir, ya que una dieta insuficiente en invierno reduce la energía disponible para mantener el calor.

