Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más cara y más baja del servicio para este lunes 2 de febrero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 13.88 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que el precio más alto de la energía eléctrica alcanzará los 48.59 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa más bajo del servicio eléctrico en el país será de 0.01 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.38 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.61 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.27 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 6.41 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 32.68 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.61 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.76 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 2.61 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.7 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.05 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.36 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 15.17 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 35.26 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 41.76 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.11 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 24.13 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.58 euros por megavatio hora.