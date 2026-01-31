La Gran Pirámide de Guiza es casi 20.000 años más antigua de lo que se pensaba, según un nuevo estudio

Un estudio replante la antigüedad de la Gran Pirámide. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Durante siglos, la Gran Pirámide de Guiza ha sido considerada uno de los mayores misterios de la humanidad. La mayoría de los expertos sitúan su construcción hace unos 4.500 años, durante el reinado del faraón Keops. Sin embargo, un reciente estudio ha reabierto el debate sobre la antigüedad de este emblemático monumento. ¿Y si la pirámide fuera mucho más antigua de lo que se creía hasta ahora?

La nueva hipótesis llega de la mano del ingeniero italiano Alberto Donini, de la Universidad de Bolonia, quien plantea que la base de la Gran Pirámide podría tener más de 20.000 años. Esta afirmación, que desafía la cronología oficial del Antiguo Egipto, ha causado gran revuelo entre arqueólogos y aficionados a la historia. Si los cálculos de Donini fueran correctos, la pirámide habría sido construida en plena Edad de Piedra, mucho antes del surgimiento de cualquier civilización conocida.

El impacto de esta propuesta es enorme. No solo cuestiona todo lo que se sabe sobre el origen de las pirámides, sino que también sugiere que existió una civilización avanzada capaz de levantar estructuras monumentales miles de años antes de lo que se pensaba.

Cómo se calculó la antigüedad de la Gran Pirámide de Guiza

El estudio de Donini introduce una técnica novedosa llamada Método de Erosión Relativa (REM). A diferencia de las dataciones tradicionales, que se basan en restos orgánicos o textos antiguos, esta propuesta analiza el desgaste físico de la piedra caliza expuesta a los elementos durante siglos. La lógica es sencilla: cuanto más tiempo ha estado una superficie al aire libre, más erosionada estará.

El estudio, publicado en la revista Archaeological Discovery, demuestra que cada una de las caras de la Gran Pirámide presenta una concavidad sutil, casi imperceptible desde el suelo.

Para su análisis, Donini comparó dos tipos de losas en la base de la pirámide. Algunas han estado siempre a la intemperie, mientras que otras permanecieron protegidas hasta hace unos 675 años, cuando se retiraron los bloques de revestimiento tras el terremoto de El Cairo y la época mameluca. Midiendo doce puntos diferentes, el investigador analizó dos tipos de erosión: una por picado, con pequeñas cavidades, y otra uniforme, causada por viento, arena y pisadas.

Los resultados sorprendieron incluso al propio autor. Las edades estimadas de las superficies expuestas varían entre los 5.700 y los 54.000 años. El promedio sitúa la construcción original en torno al 22.900 a.C., con un margen de probabilidad que va abarca desde el 36.800 hasta el 8.900 antes de Cristo. Si estos datos se confirmaran, la base de la Gran Pirámide sería anterior a cualquier ciudad conocida y a la propia civilización egipcia, situándola en pleno Paleolítico Superior.

Reacciones de los arqueólogos y límites del nuevo estudio

La comunidad científica se ha mostrado escéptica ante las conclusiones de Donini. Muchos expertos señalan que el Método de Erosión Relativa no está validado por la revisión de pares ni replicado por otros equipos independientes. Además, advierten que la erosión de la piedra caliza depende de factores muy variables, como el clima, la contaminación moderna o el hecho de que ciertas partes hayan estado enterradas en la arena durante siglos.

Los arqueólogos dudan de la teoría de Donini.(Unsplash)

Incluso el propio Donini reconoce que su método tiene limitaciones. Aunque afirma que hay indicios de una antigüedad mucho mayor para la pirámide, admite que no puede demostrar una fecha exacta ni descartar por completo las explicaciones tradicionales. Por ahora, la hipótesis invita a repensar la historia del monumento más famoso de Egipto y plantea nuevas preguntas sobre el origen de las grandes construcciones de la humanidad.

El arqueólogo Thomas Higham explicó a BBC que “el análisis de semillas y restos vegetales procedentes de contextos bien fechados confirma las fechas tradicionales”. Todo esto pone el foco en futuras investigaciones, que si logran confirmar estos resultados, el impacto en la arqueología sería enorme.