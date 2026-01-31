España

Karmele Marchante se sincera en ‘¡De Viernes!’: “Yo estaba muy bien en ‘Sálvame’, pero entraron personalidades tóxicas y todo se estropeó”

Después de llevar diez años alejada de los focos y las cámaras, la periodista ha concedido una entrevista muy personal en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta

Karmele Marchante en '¡De Viernes!'
Karmele Marchante en '¡De Viernes!'

Karmele Marchante ha regresado a Mediaset una década después de su abrupta salida de Sálvame, concediendo una entrevista muy personal a ¡De Viernes! La veterana periodista se ha sincerado y ha abordado los motivos reales que la llevaron a abandonar la televisión, el profundo impacto emocional que vivió durante aquella etapa y la grave ruina económica que sufrió como consecuencia de su último matrimonio. Su reaparición en Mediaset también la ha llevado a reencontrarse con Terelu Campos y Lydia Lozano, con quienes compartió años de trabajo en el que fuera el programa estrella de las tardes de Telecinco.

Antes de pisar el plató, la comunicadora ya anticipaba el tono sincero de su intervención. “Hay gente con la que sí que me apetece mucho encontrarme y otra quizás no tanto”, confesó a Santi Acosta y Beatriz Archidona, dejando entrever que su pasado televisivo sigue siendo un asunto sensible. La periodista no ha ocultado nunca que su etapa en Sálvame estuvo marcada por momentos de enorme desgaste personal y profesional, una experiencia que, con el paso del tiempo, terminó alejándola por completo de la pequeña pantalla.

Karmele Marchante, Terelu Campos y
Karmele Marchante, Terelu Campos y Lydia Lozano en '¡De Viernes!'

Tras su emotivo reencuentro con Terelu Campos y Lydia Lozano después de diez años sin verse, Karmele se sentó en el plató con la determinación de contar su versión de los hechos. Y es que la catalana formó parte del grupo de colaboradores que estrenó Sálvame, sin imaginar que aquel programa acabaría siendo el detonante de su ruptura con la televisión. “Estaba hasta la peineta. No podía más. De repente un día dije, este es el último, me voy. Creo que fue un cúmulo de cosas. No podía más. Estaba muy mal. Hacer plató para mí era horrible”, reconoció con franqueza.

La periodista también quiso matizar que sus inicios en el programa fueron positivos. “Sálvame al principio fue divertido. Yo al principio estaba muy bien. Fue luego cuando entraron ‘personalidades tóxicas’, y entonces ahí se estropeó todo”, recordó, evitando señalar nombres concretos. A pesar de la dureza de sus palabras, Marchante dejó claro que no desea alimentar rencores ni que su reaparición sea interpretada como un acto de venganza. Sin embargo, tampoco oculta el daño sufrido ni las secuelas emocionales de aquella etapa. Al ser preguntada por si se arrepintió de su decisión de marcharse, fue tajante: “No me arrepentí y estos 10 años han pasado como un suspiro”.

El equipo de 'Sálvame' celebrando
El equipo de 'Sálvame' celebrando su quinto aniversario

Karmele asegura que su paso por Sálvame la sumió en un auténtico pozo a nivel personal. “Fue horrible, pero no quise asistencia psicológica (...) Nunca lo eché de menos. Ningún compañero se despidió de mí. Fue muy difícil, muy trágico... fue horroroso. La gente que más me ayudó a salir fueron las amistades”, afirmó la invitada del espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. A todo ello se sumaron circunstancias personales especialmente complejas, como su divorcio, una situación económica límite y su salida repentina del foco mediático.

“Con una mano delante y otra detrás”

Durante la entrevista en ¡De Viernes!, Marchante también habló de uno de los episodios más dolorosos de su vida y que tiene como principal protagonista a su tercer marido. Y es que, según su testimonio, este fue el responsable de su ruina económica. “Me dejó con una mano delante y otra detrás”. “Se arrimó a mí por dinero, me robó todo y me dejó sin nada. No solo estaba arruinada, sino que tenía deudas porque había pedido dinero a mi nombre”, explicó. “Me vació todas las cuentas paulatinamente. Yo no me enteraba porque estaba trabajando todo el día. Fue la directora de mi oficina bancaria la que me dijo: ‘Aquí hay tomate’”.

Para salir de aquella situación extrema, Karmele tuvo que vender dos apartamentos, desprenderse de sus muebles y de valiosas antigüedades. Hoy, a sus 79 años, asegura encontrarse en un momento vital mucho más sereno. Enamorada de nuevo, afirma con rotundidad que “por fin me ha llegado la tranquilidad emocional”. En el ámbito profesional, lejos de desaparecer, Marchante ha continuado activa. “He seguido escribiendo. Hago teatro, teatro feminista, soy actriz. He hecho de todo, y he podido salir gracias a todas estas posibilidades que me dio la vida”, explicaba con orgullo. Aunque su relación con la televisión fue traumática, no cierra la puerta a futuras colaboraciones, demostrando que, pese a todo, sigue mirando al futuro con determinación y esperanza.

