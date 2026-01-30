Vanesa Romero desvela en ‘La Revuelta’ qué hizo con el dinero de ‘La que se avecina’ y por qué ahora está “muy contenta”

Vanesa Romero y David Broncano en 'La Revuelta'. (RTVE)

La Revuelta cerró la semana por todo lo alto cumpliendo una promesa pendiente: entrevistar a Celtas Cortos después de haberlos descubierto entre el público días atrás. Pero la noche dio para mucho más. David Broncano también recibió en el plató a Vanesa Romero, que acudió al programa de La 1 para promocionar Sexo a los 70, el cortometraje que ha dirigido y que ha sido nominado a los Premios Goya.

Durante la charla, la actriz puso sobre la mesa un tema poco tratado en la ficción: las relaciones amorosas en la tercera edad. Romero explicó cómo surgió la historia, defendió la necesidad de visibilizar estas realidades y no pudo evitar emocionarse al ver el tráiler en pantalla. Un momento íntimo que contrastó con el tono gamberro habitual del programa… hasta que llegaron las preguntas clásicas.

Y es que, aunque Vanesa Romero ya había visitado el formato cuando aún se emitía como La Resistencia en Movistar Plus+, en aquella ocasión logró esquivar las cuestiones más comprometidas. Esta vez, sin embargo, no hubo escapatoria.

La primera en caer fue la del dinero. Broncano quiso saber cuál es el patrimonio de la actriz tras más de tres décadas de carrera. “No tengo ni idea”, respondió con sinceridad. “Llevo 30 años de profesión. Entre Aquí no hay quien viva y La que se avecina estuve como 17 temporadas”. Una frase que hizo saltar al presentador: “¡Vaya dineral, vaya carretilla con billetes!”, bromeó entre risas.

Vanesa Romero y David Broncano en 'La Revuelta'. (RTVE)

Aunque evitó dar cifras concretas, Romero sí explicó qué hizo con gran parte de ese sueldo. “Hice caso a mi madre, que me dijo: ‘Hija, es el momento de comprarte una casa’”, confesó. La compró, sí, pero con matices muy actuales: “Y ahora estoy hipotecada”. La respuesta provocó la carcajada del público y el comentario irónico de Miguel Campos: “Ni con 17 años en una serie de televisión se puede pagar una casa”. Broncano remató la reflexión con humor: “Esto habla mucho de la crisis de la vivienda”.

Para cerrar el bloque, llegó la pregunta más íntima, la de su vida sexual. Vanesa respondió sin rodeos, pero con naturalidad. “Este mes ha sido complicado por la carrera a los Goya, la promoción, los viajes… Mi chico está en Barcelona, intentamos vernos una vez a la semana. De momento estoy contenta”.

Y así fue como Vanessa desveló en La Revuelta que vuelve a estar enamorada. “Estoy muy contenta”, admitió con una sonrisa que decía más que cualquier titular.

Aunque prefirió no dar demasiados detalles sobre su nueva pareja, sí que contó que “hacemos ‘tetris’ para vernos”, reconociendo que, pese a las agendas complicadas, intentan encontrarse al menos una vez a la semana.

“No nos vemos tanto como a mí me gustaría”, admitió con honestidad, “pero estoy contenta, muy contenta”. Una frase sencilla que resume la etapa de calma y plenitud que atraviesa actualmente.

El sueño cumplido de Lucía

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

El plató de La Revuelta ha vivido muchos momentos memorables, pero pocos tan emotivos como el que protagonizó Lucía este jueves. La joven, de 19 años, acudía como público al programa con una ilusión muy concreta: conocer a Lalachus y hacerse una foto con ella.

Todo parecía venirse abajo cuando Sergio Bezos anunció que la cómica no acudiría.

Sin embargo, la sorpresa estaba preparada. Cuando Lalachus apareció por la puerta, el rostro de Lucía se quedó desencajado. Ambas se fundieron en un abrazo y la joven no pudo contener las lágrimas, desbordada por la emoción. Un instante que volvió a demostrar el enorme cariño que despierta la humorista entre el público y que dejó uno de los momentos más tiernos de la noche.

Lalachus cumplió el sueño de Lucía en 'La Revuelta', que quería conocerla. (RTVE)

El momento no tardó en hacerse viral en la redes sociales, donde más de 30.000 personas (en el momento de escribir esta noticia) han aplaudido la cercanía del programa. “Por momentos así este programa es algo más, porque va de personas”, ha escrito uno de los fieles del espacio de La 1.