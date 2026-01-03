La ONCE pide a la RAE modificar la acepción de 'leer' en el Diccionario para incluir la lectura del sistema Braille

Fuentes de la ONCE han destacado que estudios neurocientíficos han demostrado que tanto la lectura visual como la táctil, propia del sistema braille, activan los mismos mecanismos cerebrales para comprender textos. La entidad recuerda que al pasar los dedos sobre los caracteres en relieve del braille se alcanza el mismo resultado que al usar la vista sobre un texto impreso: entender el significado de los caracteres. Esta observación sustenta la solicitud central que organizaciones de personas con discapacidad visual han dirigido a la Real Academia Española (RAE): adaptar la definición de “leer” en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) para incluir el sistema braille como medio reconocido de acceso a la información, tal como informó Europa Press a partir de fuentes de la ONCE.

La petición, presentada en el marco de la celebración el 4 de enero del Día Mundial del Braille, implica que la RAE revise la actual acepción principal del verbo “leer”. Según publicó Europa Press, la definición vigente condiciona la acción de leer a la percepción visual de textos, dado que define la lectura como “pasar la vista por lo escrito o impreso”, sin aludir a otros canales sensoriales. Ante esta limitación, la ONCE sostiene que el diccionario excluye de forma explícita la posibilidad de que la lectura se realice por vías diferentes a la vista y que esto desconoce las prácticas de acceso a la información de millones de personas con discapacidad visual.

En respuesta, la Real Academia Española confirmó al medio que la solicitud llegó al Instituto de Lexicografía (ILEX), organismo encargado del análisis y la actualización lexicográfica, y que se encuentra en fase de estudio. El debate abierto por la solicitud de la ONCE y el tratamiento que le da la RAE al concepto de lectura cobra especial relevancia considerando que el DLE actualmente reconoce ocho acepciones del verbo “leer”, ninguna de las cuales contempla el método braille ni reconoce el tacto como sentido legítimo para esta acción.

La ONCE plantea dos alternativas para que el diccionario no limite su definición al sentido de la vista. Por un lado, propone adaptar la primera acepción para que contemple la posibilidad de leer utilizando el tacto; por otro, sugiere incorporar una nueva definición independiente que ponga en igualdad de condiciones la lectura visual y la táctil, según detalló Europa Press. De esta forma, el acceso a la información a través del braille quedaría recogido oficialmente, eliminando la barrera lexicográfica que hoy impone el DLE.

El contexto internacional refuerza la postura de la ONCE. Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, al menos 2.200 millones de personas en el mundo experimentan algún grado de ceguera o discapacidad visual. De ese total, más de 285 millones recurren al sistema braille de lectoescritura, según datos de la propia ONCE. Este método permite acceder de forma autónoma a la educación y la cultura, y su uso sostiene la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este colectivo, tal como reiteró la ONCE a Europa Press.

El sistema braille está basado en una celda formada por seis puntos que pueden organizarse en 64 combinaciones distintas. Estas combinaciones posibilitan la representación de las letras, los números y otros signos, y hacen viable la escritura y lectura en cualquier idioma. El método no solo se utiliza para textos convencionales, sino que también permite leer partituras musicales y registrar partidas de ajedrez, evidenciando su versatilidad, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

La institucionalización del Día Mundial del Braille fue una iniciativa de la ONU en 2018, que eligió como fecha el 4 de enero por coincidir con el nacimiento de su creador, Louis Braille, quien vivió entre 1809 y 1852. Esta jornada tiene como objetivo fomentar la concienciación sobre la importancia del acceso a la información para las personas con discapacidad visual y resalta el papel fundamental del braille en la inclusión educativa, cultural y social.

El debate abierto por la solicitud de la ONCE apunta a la necesidad de reflejar en el principal diccionario de la lengua española una realidad social y científica ampliamente documentada. Diversos estudios citados por la organización demuestran que las áreas cerebrales implicadas en la comprensión lectora no distinguen entre los estímulos recibidos por la vista o el tacto, validando así el carácter equivalente de ambas vías para la acción de leer. De acuerdo a lo reportado por Europa Press, la ONCE considera que la actualización en la definición del DLE contribuiría a desterrar prejuicios y a consolidar el reconocimiento del braille como herramienta de acceso igualitario a la información escrita.

El proceso de revisión del diccionario se encuentra bajo el análisis especializado del Instituto de Lexicografía de la RAE, en respuesta a la solicitud de la ONCE, tal como detalló Europa Press. El contenido y los tiempos de una eventual modificación quedan sujetos a la valoración técnica y normativa de dicho organismo, el cual tiene la responsabilidad de dar respuesta a las demandas de actualización que plantean los colectivos y la sociedad, según señaló el mismo medio.

En esa línea, la ONCE remarca la importancia de que el diccionario más consultado de la lengua española integre la diversidad de prácticas lectoras y evite definiciones que perpetúen barreras, tanto culturales como educativas, para quienes leen sin usar la vista. Las organizaciones y personas con discapacidad visual esperan que la respuesta de la RAE refleje los avances científicos y la realidad cotidiana de millones de usuarios del sistema braille en todo el mundo, y que el lenguaje oficial recoja esta pluralidad de vías de acceso a la información.