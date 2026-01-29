España

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

El informe de un detective privado presentado por la aseguradora revela que, a pesar de estar oficialmente de baja, el demandante realizaba actividades laborales durante el periodo en el que reclamaba incapacidad

Guardar
Imagen de juicio de recurso.
Imagen de juicio de recurso. (Freepik)

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido mantener la indemnización otorgada a Luis Angel, quien había solicitado una suma mayor por las secuelas sufridas tras un accidente de tráfico en mayo de 2017. El tribunal confirmó la sentencia dictada en primera instancia y le impuso además el pago de las costas del recurso. La resolución descarta reconocer nuevas lesiones o una mayor pérdida de calidad de vida a raíz del siniestro, limitando la compensación a la cantidad previamente establecida.

Luis Angel reclamaba a Línea Directa Aseguradora una indemnización superior a 63.659 euros, argumentando que el accidente le había provocado una incapacidad prolongada y un impacto considerable en su vida diaria. Según su demanda, la valoración inicial subestimó tanto el tiempo necesario para su recuperación como la gravedad de las consecuencias físicas. Pese a estas afirmaciones, la sentencia inicial ya había fijado una compensación de 5.577 euros más los intereses correspondientes por demora. La controversia se centró en dos aspectos: la duración del periodo de incapacidad temporal y la naturaleza de las lesiones atribuidas al accidente.

El tribunal ha subrayado que, según los informes médicos, el tratamiento de Luis Angel finalizó el 6 de septiembre de 2017, fecha establecida como el momento en que sus lesiones se estabilizaron. A partir de ese día, cualquier incapacidad o dolencia posterior no podía atribuirse al accidente de tráfico, sino a otras posibles causas no relacionadas directamente con el siniestro. La sentencia sostiene que esta fecha, fijada por el Hospital Parc Taulí de Sabadell, fue utilizada como referencia para calcular el alcance de la compensación y delimitar el periodo de indemnización.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

El hombre seguía trabajando a pesar de estar de baja

Luis Ángel alegaba haber padecido 620 días de perjuicio personal, 545 de los cuales describe como “moderados”. Reclamaba también el reconocimiento de una lesión cervical con compromiso radicular - molestias que afectan a los nervios del cuello y provocan dolor en otras partes del cuerpo - y una pérdida generalizada de calidad de vida. Sin embargo, el tribunal solo reconoció 107 días de incapacidad temporal, correspondientes al periodo comprendido entre el accidente y la fecha de alta médica.

La sentencia argumenta que “no hay ninguna explicación a ello, ni se acreditan actuaciones médicas durante ese periodo” en relación a la baja laboral prolongada más allá de la fecha del alta. Un elemento relevante para la decisión fue el informe de un detective privado presentado por la aseguradora, aceptado como prueba por el tribunal. Según dicho informe, Luis Ángel fue observado realizando actividades laborales durante el tiempo en el que aseguraba estar imposibilitado. El tribunal resalta esto en el fallo: “El actor todavía seguía en situación de baja laboral, (pero) estaba trabajando. La baja posterior... tampoco puede ser tenida en cuenta”.

Respecto a las secuelas, la discusión se limitó finalmente a la supuesta lesión cervical, ya que el demandante renunció durante el proceso a reclamar por problemas de movilidad en la columna vertebral. El tribunal detectó inconsistencias en la documentación médica, al comprobar que la primera evidencia de una lesión de dicha entidad apareció en un electromiograma realizado más de un año y medio después del accidente. Además, según los informes clínicos, no se aportó ninguna prueba de imagen, como una resonancia magnética, que sirviese como prueba del vínculo entre la nueva dolencia y el siniestro de mayo de 2017.

Según la sentencia, “la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el periodo de lesión temporal”. En este caso, sin embargo, los especialistas del hospital concluyeron que el alta médica se dio “sin secuelas”. Así, basándose en estos argumentos, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de Luis Ángel y le impuso el pago de las costas procesales.

Temas Relacionados

SentenciasTribunalesDetectivesIncapacidad TemporalJuiciosJusticiaBarcelonaAudiencia ProvincialEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Magdalenas caseras de avena y fresas: una receta fácil para disfrutar de una merienda dulce y saludable

Su alto contenido de fibra, su aporte de proteínas y su bajo contenido calórico hacen de la avena un cereal estupendo para recetas saludables como esta

Magdalenas caseras de avena y

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Cuatro comunidades en alerta naranja este jueves por lluvias, viento y el temporal marítimo

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que te están invalidando emocionalmente”

Estas expresiones, repetidas en el tiempo, pueden llevar a la desconfianza hacia uno mismo y a la culpa, por lo que se genera una autocensura emocional

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres

Doce años de la imputación de la infanta Cristina: las consecuencias institucionales y personales que sufrió la hermana de Felipe VI

La exduquesa de Palma fue imputada, pero no encausada por no participar en la gestión de las empresas implicadas o formar parte del núcleo de decisión de las investigadas por el Caso Nóos

Doce años de la imputación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Paco Salazar, el hombre de

Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

Un juez rechaza la indemnización por incapacidad temporal a un albañil porque un detective le pilló en un bar y acudiendo a una obra

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt