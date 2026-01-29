España

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

El diputado socialista señala que lo hace por necesidad de ingresos “para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa”

El ministro de Transportes, José
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos. (Europa Press)

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado su jubilación tras renunciar a su escaño como diputado. El exdiputado socialista, procesado por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, anunció este miércoles su renuncia argumentando que fue decidida tras el rechazo del Supremo a su recurso al Supremo contra la prisión provisional y la suspensión de la inmunidad parlamentaria aceptada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero.

“He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado”, ha afirmado en una publicación en la red social X, cuyo perfil está siendo administrado por su hijo.

En realidad, aunque la renuncia de Ábalos se produjo este miércoles. En términos prácticos, ya estaba suspendido de sus funciones después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento tras aceptar el Congreso su suplicatorio. Una medida que implicó la retirada inmediata de sus derechos y deberes parlamentarios, sin las prerrogativas económicas y profesionales vinculadas a su escaño.

Así, Ábalos ha argumentado que toma la decisión también por motivos económicos. “Privado de todo ingreso y protección social díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación”, ha expresado.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

Ábalos encarará el próximo 12 de febrero una audiencia para sentar las bases sobre el juicio sobre el caso mascarillas, que se prevé tenga lugar en abril. En otro caso en el que está investigado, una ramificación de la trama Koldo vinculada a presuntas mordidas a cambio de concesiones de obras públicas, todavía no hay una fecha fijada mientras avanzan las pesquisas.

Feijóo desliza un pacto entre el Gobierno y Ábalos

Tras su reciente renuncia a su escaño, Feijóo deslizó un posible pacto entre el exministro y el Gobierno, al sugerir que el presidente Pedro Sánchez estaría implicado en una jugada para prolongar su mandato en Moncloa.

Porque las consecuencias políticas de esta carambola son positivas para el líder socialista, quien podrá sumarse un asiento para su bancada, reduciendo así el coste político para negociar con Junts. Hay que recordar que, desde que salió del grupo socialista hasta este mismo miércoles, Ábalos estaba sentado en el Grupo Mixto, si bien ha apoyado la mayoría de iniciativas de su ex partido.

