Bruselas avala la regularización extraordinaria de migrantes en España y recuerda que la competencia “es de los Estados miembros”

La Comisión Europea considera legal la medida del Gobierno para responder a las necesidades del mercado laboral y afirma que cada Estado miembro decide su política migratoria

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que las decisiones legales en materia de migración le corresponden al Gobierno de España, al tratarse de una competencia nacional. El organismo comunitario considera que la reciente regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo constituye una alternativa legalmente viable para atender las necesidades del mercado laboral.

El debate ha surgido tras la aprobación de este miércoles de una medida impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que facilita un proceso extraordinario de regularización para migrantes en situación irregular. Esta iniciativa, tramitada de urgencia mediante decreto, podría beneficiar hasta a medio millón de personas.

“Debemos distinguir entre ilegal y legal”

Magnus Brunner, comisario de Interior de la Comisión Europea, ha explicado que la gestión de las personas migrantes ya presentes en los Estados miembros recae sobre los propios países. “(Sobre) las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembros decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España”, ha afirmado el responsable europeo.

Durante una comparecencia ante los medios en Bruselas, Brunnen ha subrayado que la nueva legislación española es una decisión interna sobre la que la Comisión Europea no tiene competencias directas. “Estamos al tanto de la nueva ley aprobada en España. Las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular es responsabilidad de los Estados miembro”, ha apuntado el político austríaco.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

La medida del Gobierno ha reavivado el debate sobre las fórmulas existentes dentro de la Unión Europea para gestionar la migración y los retos asociados a la integración laboral de extranjeros. Brunnen ha destacado la existencia de “distintas posibilidades” para abordar la migración, diferenciando entre el plano legal e ilegal, pero admitió la interrelación entre ambas dimensiones. “Sí, debemos distinguir entre ilegal y legal, pero claro que están vinculados, y encontrar soluciones para las vías legales es, por supuesto, algo en lo que también debemos trabajar”, ha subrayado el comisario de Interior.

“La Comisión Europea no tiene competencia en este asunto”

La intervención de Brunner ha coincidido con la presentación de una nueva estrategia de la Comisión Europea para endurecer la política de visados frente a terceros países que no colaboren en la prevención de movimientos migratorios irregulares ni en la repatriación de personas expulsadas. Esta nueva línea estratégica busca reforzar los mecanismos de control en las fronteras exteriores de la Unión Europea, según explicó el propio comisario en la misma comparecencia.

Al referirse a la reciente decisión española, Brunner ha insistido en que la Comisión Europea puede desempeñar un papel de facilitador, pero no de regulador. “La Comisión Europea no tiene competencia en este asunto” y, en todo caso, puede buscar la forma de “allanar el camino” para que sean los Estados miembro quienes decidan su respuesta, recalcó el alto cargo comunitario. “Es competencia de los Estados miembro”, ha reiterado.

