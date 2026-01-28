Se retrasa un mínimo de cinco días la reapertura de la línea Madrid-Sevilla: el juez ha autorizado ya su reconstrucción

Se retrasa cinco días la reapertura de la línea Madrid-Sevilla: el juez ha autorizado ya su reconstrucción

La línea Madrid-Sevilla permanece cerrada desde el domingo 18, cuando el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) de un tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid provocó un accidente que dejó 45 víctimas mortales, cientos de heridos, y graves daños materiales a la infraestructura.

El Gobierno prevé que se recupere el servicio en la línea en torno al sábado 7 de febrero (aunque esto es una estimación aproximada), habiendo recibido ya la autorización judicial para reponer la infraestructura en su totalidad, muy dañada en el tramo del siniestro, aunque esto es una estimación aproximada.

Se abrirá la línea en “un plazo aproximado de 10 días”

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha comunicado a través de su perfil en X que “en el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”. Por el momento, ningún operador de trenes de alta velocidad ofrece billetes para este trayecto antes de la fecha del 7 de febrero.

En un principio, las estimaciones apuntaban al lunes 2 de febrero como la fecha de reapertura, pero el ministro había adelantado que la falta de autorización judicial para empezar con la reconstrucción retrasaría la reapertura. Dicha autorización ha llegado hoy, miércoles 28 de enero.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha hecho este martes balance del operativo desplegado por su Consejería con motivo del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del que ha destacado "el ritmo sin parangón" de los médicos forenses que participaron, "tanto en las labores de levantamiento, como en la posterior autopsia de los cadáveres, lo que ha facilitado y agilizado la identificación y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares".

Este pasado fin de semana se procedió a la retirada de los vagones 1 a 5 del tren Iryo y se completó la retirada de los restos del Alvia, ubicados a unos 800 metros del lugar de la colisión. La plataforma viaria en este tramo presenta graves daños y debe ser reconstruida por completo, incluyendo catenarias, elementos de seguridad y taludes. Permanecen en el lugar, protegidos y apartados, los vagones 6, 7 y 8 del Iryo, que resultaron afectados tanto por el descarrilamiento como por las labores de rescate y la investigación técnica y policial, aún en curso.

El corte del corredor Sur de alta velocidad desde el 18 de enero ha provocado la cancelación de numerosos viajes turísticos en las principales ciudades andaluzas conectadas a esta red y ha generado serios contratiempos para miles de profesionales y trabajadores habituales del servicio. A estas incidencias se suman otros problemas en vías convencionales de media distancia, como la línea Córdoba-Jaén, relacionados con el temporal en los tramos Marchena-Arahal y Villa del Río; así como una nueva rotura en la línea Málaga-Córdoba-Sevilla.

Ante esta situación, las compañías aéreas han reforzado las rutas entre Madrid, Sevilla y Málaga, con un aumento de frecuencias (y de precios), mientras que Renfe ha implementado un sistema de autobuses lanzadera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba para asegurar parte de los trayectos, aunque con mayores tiempos de viaje.

