España

¿Qué impacto tendrán los despidos de Amazon? El efecto será “mínimo” en Europa, según la compañía

El vicepresidente encargado de asuntos legales de Amazon, David Zapolsky, ha asegurado desde Bruselas que la compañía va a “a apoyar a los empleados afectados” mediante “indemnizaciones, servicios de desarrollo profesional y otros beneficios”

Foto archivo. Centro logístico Amazon.
Foto archivo. Centro logístico Amazon. EFE/David Borrat

Después de que Amazon anunciara este miércoles que va a eliminar 16.000 puestos de trabajo a nivel mundial, su vicepresidente encargado de asuntos legales, David Zapolsky, ha asegurado que estos recortes tendrán un “efecto mínimo” en las operaciones de la plataforma en Europa. Lo ha confirmado ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, desde donde también ha enfatizado en que se tratan principalmente de despidos en el personal corporativo y no afectará tanto a las operaciones de campo.

Zapolsky ha comparecido en Bruselas para informar a los eurodiputados sobre las implicaciones de los ajustes laborales que la compañía está realizando, y discutir las condiciones de trabajo en Amazon junto a representantes sindicales y directivos de la empresa. Esta nueva oleada de despidos se enmarcan dentro de la segunda gran ronda de eliminación de empleos que Amazon realiza en los últimos tres meses.

Zapolsky destaca el apoyo a los empleados afectados

“El impacto en nuestras operaciones de campo en Europa será mínimo”, ha afirmado Zapolsky, intentando transmitir que las actividades cotidianas de la plataforma en el continente no se van a ver gravemente alteradas. Aun así, ha reconocido que tomar decisiones de este calado nunca es sencillo. “Siempre son decisiones difíciles porque afectan a personas reales y a sus familias”, ha explicado. Con esto, ha sido tajante al asegurar que, desde Amazon, “no se lo toma a la ligera”.

Para quienes se vean afectados por estos despidos, Amazon ha prometido un paquete de medidas de apoyo. Zapolsky ha explicado que desde el gigante logístico se comprometen “a apoyar a los empleados afectados durante esta transición con indemnizaciones, servicios de desarrollo profesional y otros beneficios que, en muchos casos, superan con creces nuestra obligación legal de ofrecer”. La intención, según la empresa, es facilitar la transición de los empleados hacia nuevas oportunidades laborales y minimizar el impacto personal y familiar que este tipo de reestructuraciones conlleva.

El Supremo pone límite a los despidos disciplinarios: no pueden realizarse sin que el trabajador tenga la posibilidad de defenderse.

Incorporación de IA tras el exceso de plantilla

El plan de reducción de plantilla forma parte de una estrategia más grande de transformación interna que Amazon comenzó a implementar tras la sobrecontratación registrada en los años posteriores a la pandemia. Durante ese periodo, la compañía experimentó un fuerte crecimiento de su plantilla para atender la alta demanda del comercio electrónico y los servicios en la nube, lo que generó un excedente de personal en varias áreas.

Con la reorganización actual, Amazon busca ajustar su estructura a las nuevas necesidades del mercado y optimizar sus operaciones, incluida la integración de herramientas de inteligencia artificial en diferentes procesos de la compañía.

Tal y como ha podido saber Reuters, los recortes afectarán a diversas divisiones de Amazon, como Amazon Web Services, el comercio minorista, Prime Video y recursos humanos. Esta segunda fase de despidos se enmarca dentro del objetivo de la empresa de recortar cerca de 30.000 puestos corporativos en todo el mundo. La primera tanda de despidos, que también supuso la eliminación de 14.000 empleos administrativos, realizada hace apenas unos meses, ya generó preocupación sobre la estabilidad laboral dentro del gigante tecnológico.

*Con información de agencias.

