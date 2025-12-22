Por qué los oftalmólogos critican la ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años: “Pone en riesgo la salud del niño”

Por qué los oftalmólogos critican la ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentillas a menores de 16 años (Pexels)

Menos de una semana después de que el Plan Veo se haya estrenado, los oftalmólogos han manifestado su descontento con el programa. Frente a los jóvenes que han celebrado el impulso definitivo de la ayuda del Ministerio de Sanidad, los profesionales sanitarios no están de acuerdo con el engranaje del proyecto. Según afirman, representaría un “riesgo en la salud del niño”, además de ser una maniobra que “infringe el ordenamiento jurídico por intrusismo profesional”.

El Plan Veo destinará 48,2 millones de euros a subvenciones para la compra de gafas, lentes graduadas y lentillas dirigidas a menores de 16 años hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. El programa contempla una ayuda máxima de 100 euros por persona con el objetivo de facilitar el acceso a las familias más vulnerables. Y es que, en España, los defectos de refracción como miopía, astigmatismo o hipermetropía afectan a entre el 10 y el 30% de la población escolar; unos números que no han parado de crecer en los últimos años.

Para acceder a la ayuda es necesaria una prescripción médica, cuyo procedimiento varía según la edad del menor y si se trata de una primera o segunda solicitud. Aun así, as sociedades científicas más relevantes, entre ellas la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica (SEEOP), la Sociedad Española de Contactología (SEC) y la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP), han publicado un comunicado conjunto mostrando su oposición al nuevo método de acceso a las ayudas para la compra de gafas y lentillas destinadas a menores de 16 años.

Los menores podrían “no ajustarse a la evidencia científica”

El oftalmólogo es un médico especializado en salud ocular, responsable del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades que afectan los ojos, la visión y sus estructuras asociadas, según advierte el Instituto Catalán de Retina. Tras completar la carrera de Medicina y la especialización en Oftalmología, puede subespecializarse en diferentes áreas, pero en general, sus competencias se circunscriben en: exploración visual, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico, aplicación de láser, implante de lentes intraoculares y prescripción de fármacos. Por su parte, el optometrista es un graduado en Óptica y Optometría y se centra en la prevención y detección de problemas visuales, adaptación de gafas o lentes y terapia visual.

De este modo, el enfado de los médicos especialistas nace de la posibilidad de que los optometristas emitan una prescripción para gafas para obtener la ayuda “sin una evaluación médica oftalmológica previa ni refracción bajo cicloplejia” -el famoso test ocular que usa unas gotas para dilatar la pupila-. Las organizaciones han asegurado así que “además de poner en riesgo la salud del niño infringe el ordenamiento jurídico por intrusismo profesional, lo que resulta especialmente preocupante en la población pediátrica al no ajustarse a la evidencia científica ni a los criterios de buena práctica clínica”, explican.

En este sentido, las sociedades científicas han recordado en su comunicado que los oftalmólogos tienen los “conocimientos y competencias” necesarias para llevar a cabo exploraciones adecuadas de los órganos visuales, tanto en menores como en adultos. Por este motivo, son “los principales responsables y garantes del cuidado y promoción de su salud visual”. Esta queja no es un mero capricho, sino que, según las diferencias entre las funciones entre oftalmólogos y ópticos-optometristas que señalan, son la evidencia de que estos menores podría correr un riesgo en su salir.

Y es que, el proceso para la obtención de gafas o lentillas no reside en una receta “para mejorar la agudeza visual”. Al final, los médicos especialistas deben “tratar las alteraciones de la motilidad ocular, visión binocular y, sobre todo, descartar enfermedades subyacentes tanto oculares como sistémicas cuyo retraso diagnóstico puede tener consecuencias graves para la salud del niño", afirman.

Asimismo, los oftalmólogos señalan que dentro de los procedimientos técnicos que se deben seguir para tratar a los menores más pequeños se requiere la utilización de colirios ciclopléjicos para lograr la dilatación pupilar y la parálisis de la acomodación. Algo que no se puede realizar en las ópticas debido a la complejidad en algunos casos, ya que esta sustancia puede generar efectos secundarios graves a nivel sistémico, como somnolencia, episodios de confusión aguda con delirio, alucinaciones o ataxia que deben ser tratados por profesionales médicos.

Los ópticos no tienen responsabilidad legal sobre el diagnóstico

En el caso de los optometristas, no tienen “la responsabilidad de efectuar diagnósticos, prescribir o aplicar tratamientos”. Por lo que “ante cualquier error en este sentido, la falta de responsabilidad legal del óptico podría hacer que ésta recayera precisamente sobre quién ha tomado la decisión de derivar a la población a establecimientos no acreditados, con las serias implicaciones que ello conllevaría", añaden en el comunicado.

Por tanto, las sociedades argumentan que la supervisión médica es indispensable en todo el proceso, precisando que los ópticos-optometristas han de desempeñar su actividad “bajo supervisión de los oftalmólogos”. Así, solo mediante un procedimiento secuencial que se inicie con un diagnóstico exhaustivo por parte del oftalmólogo se garantiza “la derivación de los pacientes a los establecimientos de óptica tras la emisión de una prescripción médica rigurosa de gafas o lentes de contacto”.

A su juicio, el procedimiento actual de acceso al Plan Veo podría provocar “un problema de inseguridad jurídica y sanitaria”. De esta forma, “las Juntas Directivas de la Sociedad Española de Oftalmología y restantes sociedades firmantes” solicitan: “Una modificación del procedimiento de acceso al Plan Veo, para que únicamente sea el médico oftalmólogo el profesional que pueda prescribir las ayudas visuales a los menores, estableciéndose como requisito obligatorio que toda prescripción sea precedida por una evaluación oftalmológica completa y refracción bajo cicloplejia”, concluyen