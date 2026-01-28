Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Juan José Ebenezer habla sobre el aceite del coche (TikTok / @talleresebenezer)

Aunque para muchos conductores encontrar el aceite negro en el motor de su coche puede resultar inquietante, el mecánico Juan José Ebenezer despeja el mito con claridad en un vídeo compartido en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer). “El aceite se puede poner negro y estar en buen estado”, explica, especialmente al referirse a los vehículos diésel, donde “el diésel ensucia mucho más el aceite”.

El especialista precisa que un aceite oscuro después de un recambio reciente no indica un mal estado, ya que “que tú veas un aceite sucio, a pesar de que se haya cambiado hace poco, no es malo y más incluso cuando hay diferentes tipos de aceite, que algunos de ellos llevan detergentes limpiadores, que se te va a poner negro antes”. Distingue entre motores gasolina y diésel: “en los gasolina es normal que aguante mucho más tiempo clarito, pero en los diésel sobre todo se ensucia y que un aceite negro no es un aceite malo”.

La clave para saber si el aceite sigue siendo seguro está en el uso y la fecha, según Ebenezer: “El aceite está malo cuando se pasa de kilometraje o de fecha. Y no es que esté malo, es que ya no es seguro para tenerlo en el motor”. Ante la preocupación común de los conductores, recomienda no dejarse influir por advertencias alarmistas: “No le tengas miedo y que no te engañen ni te asusten con eso”.

Preocupación frecuente

El oscurecimiento del aceite es una preocupación frecuente entre quienes realizan el mantenimiento de sus vehículos, sobre todo cuando el color cambia poco tiempo después de un recambio. Esta situación suele resultar desconcertante, en especial para quienes desconocen las diferencias entre los motores diésel y gasolina o el funcionamiento de los aditivos presentes en los aceites modernos.

Cambio de aceite del motor de un coche en un taller mecánico. (SIGAUS)

Los aceites que incluyen detergentes tienen como objetivo limpiar el interior del motor, capturando suciedad y residuos, lo que acelera el proceso de ennegrecimiento aunque el aceite mantenga sus propiedades.

En los motores diésel, el proceso de combustión genera una mayor cantidad de partículas y subproductos que se mezclan con el aceite, haciendo que el color cambie mucho antes que en los motores de gasolina. Esta diferencia, subrayada por Ebenezer, ayuda a entender por qué el color no debe ser el único criterio para decidir un cambio de lubricante.

Cumple su función

En el caso de los aceites de motores gasolina, el color claro puede mantenerse durante más tiempo, ya que la combustión es más limpia y hay menos partículas en suspensión. Respetar los intervalos de cambio de aceite según el kilometraje o la fecha recomendada resulta fundamental para la salud del motor.

Un aceite que ha superado estos límites pierde su capacidad para proteger y lubricar adecuadamente los componentes internos, incrementando el riesgo de desgaste o averías. Por eso, la recomendación de Ebenezer gira en torno a confiar en los parámetros establecidos y no dejarse llevar por impresiones visuales ni por consejos infundados.

El color negro del aceite, en definitiva, suele reflejar que el lubricante está cumpliendo su función de limpiar y proteger el motor, especialmente en condiciones exigentes o en motores diésel. Atender el mantenimiento con regularidad y seguir las pautas sugeridas permite asegurar el buen estado del motor, sin necesidad de alarmarse por el aspecto del aceite tras un recambio reciente.