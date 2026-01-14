España

Juan José Ebenezer, mecánico: “Revisa esto de tu coche o puedes empezar a confundir las marchas mientras conduces”

Un fallo en piezas plásticas del sistema de cambios puede causar movimientos inesperados y aumentar el riesgo de errores

El mecánico Juan José Ebenezer habla sobre el cambio de marchas (TikTok / @talleresebenezer)

Pisar el embrague, colocar la primera marcha y notar que el vehículo responde en sentido contrario puede desconcertar a cualquier conductor, especialmente cuando se espera una reacción predecible del automóvil.

Juan José Ebenezer, mecánico, explica en un vídeo subido a su cuenta de TikTok (@talleresebenezer) algunos detalles de este fenómeno: “Imagina meter primera y que el coche se vaya para atrás en vez de para adelante”.

Según su experiencia, esta reacción está vinculada al desgaste de “unos casquillos y unas bolillas de plástico que se acaban desgastando con los años y el kilometraje del propio uso de meter y sacar marcha”, un problema que afecta a este y otros modelos similares.

Consecuencias a largo plazo

Las consecuencias van más allá de la sorpresa inicial. Ebenezer detalla que, cuando estas piezas presentan demasiada holgura genera confusión: “esa holgura hace de que las marchas se confundan entre ellas y vayas a meter una cuando en realidad metes otra”. El especialista advierte que esta situación impacta de forma directa en la comodidad al volante, señalando: “Aparte que se hace bastante incómoda la conducción”.

Acostumbrarse a la anomalía no convierte el problema en algo menos relevante. “Aunque poco a poco te vayas acostumbrando, es algo que deberías de remediarlo si no quieres pegarte un susto”, aconseja Ebenezer, y subraya la simplicidad y el bajo costo de la reparación: “Así que ya sabes que es algo barato, que no tienes que tenerle miedo, pero sí tienes que hacerlo antes de que te cargues algo”.

Conductor cambiando de marcha (iStock)

El desgaste de los componentes mencionados suele presentarse de forma gradual, lo que lleva a muchos conductores a ignorar los primeros síntomas o a adaptar su forma de conducir sin buscar una solución. Este tipo de fallos en la palanca de cambios puede manifestarse a través de una sensación de imprecisión, dificultad para engranar marchas o ruidos atípicos al operar la transmisión.

Aunque en un principio el vehículo sigue siendo funcional, la falta de precisión en el cambio puede aumentar el riesgo de cometer errores, como seleccionar una marcha inadecuada en momentos críticos, lo que podría ocasionar situaciones peligrosas en carretera o en entornos urbanos.

Buen mantenimiento y respuesta a tiempo

La importancia de mantener en buen estado los mecanismos de la caja de cambios radica en la seguridad y la durabilidad del propio sistema. Un problema que comienza como una molestia menor puede derivar en averías más graves si no se atiende a tiempo.

La sustitución de casquillos y bolillas de plástico no solo mejora la experiencia al conducir, sino que también previene daños en componentes más costosos de la transmisión. Los talleres especializados suelen realizar este tipo de reparaciones en poco tiempo, lo que reduce las molestias para el usuario. Además, el costo de las piezas suele ser bajo en comparación con otros trabajos de mecánica, lo que facilita la decisión de acudir a un profesional.

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante

Detectar y corregir a tiempo este tipo de desgaste contribuye a prolongar la vida útil del vehículo y a reducir el riesgo de incidentes. Revisar periódicamente el estado de la palanca de cambios y consultar con un especialista ante cualquier anomalía es una recomendación básica para cualquier conductor. La atención temprana a estos detalles técnicos marca la diferencia entre un simple ajuste y una reparación costosa en el futuro.

