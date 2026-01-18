Raquel Meroño desvela las fuertes discusiones que ha habido en 'DecoMasters'

Hace unos días Radiotelevisión Española organizaba una rueda de prensa para presentar públicamente 'DecoMasters' antes de su estreno en televisión y pudimos ver a todas las parejas que han concursado de lo más sonrientes... pero no ha sido así durante las grabaciones.

En ese encuentro con los medios trascendió que muchos de los participantes han tenido discusiones con sus parejas debido a la presión del programa y las ganas de hacerlo mejor que el resto... pero, ¿quiénes han sido los concursantes que más han chocado?

Aunque las papeletas estaban entre Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, parece que los enfrentamientos más fuertes los han protagonizado otros rostros conocidos. Precisamente en la rueda de prensa, madre e hijo confirmaban ante los medios que el programa les ha servido para estrechar más su relación.

Raquel Meroño nos ha sacado de dudas y ha explicado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva que "ese tipo de programas te llevan a un límite de agotamiento" que hace que "salten chispas enseguida". Sin embargo, no todo es lo que parece porque ha asegurado que las parejas que han entrado en conflicto no son las que se espera la audiencia.

"Los que se pensaban que iban a discutir más, han discutido menos, y los que pensaban que no iban a discutir, son los que se han tirado de los pelos", ha desvelado... por lo que tendremos que estar muy pendientes al estreno del formato para salir de dudas.