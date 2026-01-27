España

El hospital Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo miles de sensores para controlar a los pacientes operados: licita ahora un contrato abierto tras afeárselo un ciudadano

Entre 2014 y 2025 los contratos menores se los ha llevado la empresa Medtronic. Un ciudadano pidió información por esta anomalía y el hospital madrileño reconoce “el elevado consumo de este material” y ha decidido licitar un contrato abierto con concurrencia y publicidad

Guardar
A la derecha, el sensor
A la derecha, el sensor de pulsioximetría desechable que se coloca en el dedo de un paciente

El hospital madrileño Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo a la misma empresa la compra de los miles de sensores de pulsioximetría desechables que son necesarios para garantizar una monitorización precisa y continua del estado fisiológico de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos y cuidados intensivos. Hasta que un ciudadano les ha afeado que esto era “ilegal” y que “se han omitido los trámites esenciales de publicidad y concurrencia”. Tras diez años utilizando contratos menores, el centro licitó el pasado 8 de octubre una adjudicación abierta reconociendo “el elevado consumo de este tipo de material” y decidió comprar todos los sensores que va a usar en 2026 a través de un solo contrato, en lugar de recurrir a compras continuas a través de contratos menores.

Estos dispositivos son esenciales para la correcta actividad de los servicios de Anestesiología, Reanimación y Cuidados Críticos, “permitiendo una toma de decisiones clínica segura y basada en datos objetivos”, señala el hospital Gregorio Marañón, uno de los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, donde trabajan más de 8.000 profesionales y que atiende a una población de 330.000 personas. Óscar Hernández, que se define como “activista por los servicios públicos y la transparencia” en las redes sociales, ya descubrió que el Gregorio Marañón había comprado entre los años 2019 y 2024 marcapasos por valor de 4,6 millones de euros. Lo llamativo es el que centro lo hizo a través de 281 contratos a dedo a la misma empresa; Medtronic, fundada en 1949 en Estados Unidos y que hoy cotiza en Bolsa porque es líder mundial en tecnología sanitaria, especializada en atención cardíaca y neurovascular y cirugía robótica asistida.

Hernández siguió buceando en el perfil de contratación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y descubrió que este hospital también había comprado a dedo a la misma empresa durante años los sensores de pulsioximetría: al menos 224 contratos menores entre 2017 y 2024 por valor de 2,5 millones de euros. Así que el pasado 22 de septiembre hizo una consulta al SERMAS sobre estas compras “excesivamente recurrentes” entre esta empresa y este hospital. El 11 de diciembre, ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Madrid. El 16 de enero de este año por fin le enviaron algunas respuestas. El SERMAS señalaba que el hospital tuvo un contrato para adquirir este material hasta el año 2014, pero que en lugar de sacar uno nuevo decidió seguir comprando estos sensores cada vez que los necesitase (es decir, siempre) a través de contratos menores a dedo a la empresa Medtronic “para evitar la interrupción de un servicio esencial para la asistencia sanitaria”.

Entrada principal del Hospital Universitario
Entrada principal del Hospital Universitario Gregorio Marañón. (Eduardo Parra / Europa Press)

“La ley señala que los contratos menores deben ser un procedimiento excepcional. Aquí y en muchos hospitales son la norma. El Gregorio Marañón alega que como el anterior contrato se acabó en 2014 y tenían que seguir comprando pulsómetros... pues claro, que entre 2014 y 2024 no han encontrado un hueco para licitar uno nuevo”, explica Hernández. Otro ciudadano, un ingeniero informático llamado David Fernández, acaba de crear una web para “fiscalizar” el buen gobierno de las Administraciones públicas. En esa web (contratacionabierta.es) revela que el Hospital Gregorio Marañón es la tercera administración del país que más contratos menores ha tramitado: 359.655 entre los años 2016 y 2025. La empresa que más contratos se ha llevado ha sido precisamente Medtronic, el 7% del total.

Nuevo contrato once años después

En otro documento enviado a Hernández, firmado el 6 de octubre de 2025, once años después del anterior contrato y justo 14 días después de la solicitud de acceso a información pública de este ciudadano, la gerente del hospital Gregorio Marañón anunciaba que habían decidido dejar de recurrir a los contratos menores y tramitar una nueva adjudicación para la compra de sensores pulsiómetros. “Dada la importancia de estos sensores en la monitorización avanzada del paciente, y el volumen de productos que se consumen diariamente, resulta imprescindible tramitar el correspondiente expediente de licitación para asegurar el suministro continuo y homogéneo de estos materiales. Todo ello se ha planteado bajo el principio de funcionalidad y optimización de medios, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades de los servicios implicados”, señala la memora justificativa del contrato, en el que el hospital reconoce que el volumen de sensores consumidos es alto. “Qué curioso. Permíteme que establezca una relación o de extrema casualidad o de mucha causalidad entre mi solicitud y su vuelta a los procedimientos de contratación ordinarios”.

La Comunidad de Madrid ha licitado el servicio de televisión para los pacientes del Hospital La Paz. La empresa concesionaria podrá ingresar hasta 950.000 euros en cinco años.

La memoria justificativa de este nuevo contrato está fechado el 1 de octubre de 2025, solo ocho días después de la solicitud de acceso a información sobre los expedientes de los contratos menores de Óscar Hernández. “El elevado consumo de este tipo de material, unido a la casuística del complejo hospitalario, genera dificultades en la gestión de los stocks, tanto por la necesidad de espacio como por la disponibilidad de productos en cantidades sostenibles que permitan un consumo racional y eficiente”, concluye el hospital. El Gregorio Marañón dividió este contrato en tres lotes, reconociendo que en un solo año necesita mucho de este material: 85.000 pulsioxímetros desechables, 20.800 de monitorización anestésica, y 2.100 sensores de oximetría cerebral. Un volumen demasiado alto para no haber optado mucho antes por una adjudicación abierta.

Finalmente, Medtronic se ha llevado los tres lotes en este contrato formalizado el pasado 15 de enero. Al menos la insistencia de Hernández ha permitido que otras empresas se puedan presentar al mismo, aunque no se lo hayan llevado. El hospital pagará 1.115.419 euros por los 107.900 sensores de los tres lotes. “¿Se han omitido durante años los trámites esenciales de publicidad y concurrencia?, ¿tiene el hospital plena conciencia de que actuar así es hacerlo al margen del ordenamiento jurídico?, ¿hay persistencia en la ilegalidad?, ¿hay voluntad de favorecer a ese proveedor?, ¿hay un perjuicio del interés colectivo?“, se pregunta Hernández. ”Si las respuestas apuntan al sí tendríamos los elementos necesarios para considerar que no solo hay ilegalidad e irregularidad administrativa, sino que estamos hablando de un delito de prevaricación administrativa", concluye.

Temas Relacionados

Comunidad de MadridHospitalesSanidadContratos PúblicosHospital Gregorio MarañónTransparenciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuánto cuesta un euro frente

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: temperatura y

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

La investigación del siniestro de Adamuz abre el debate sobre el desgaste de las vías, la gestión de Adif y las garantías de seguridad del sistema ferroviario

La investigación sobre el accidente

El cumpleaños más especial de Georgina Rodríguez: la empresaria cumple 32 años mientras prepara el evento más esperado de su vida

La de Jaca celebra este 27 de enero 32 años de éxitos y rodeada de mucha espiritualidad

El cumpleaños más especial de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investigación sobre el accidente

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

Pilar Alegría, del Gobierno a los orígenes para pelear cada voto: será la segunda vez que se enfrente a Azcón y la primera le ganó

Redalsa: la empresa que une las vías del AVE con soldaduras gasta 4,5 millones en sueldos para 89 empleados y sus directivos tienen seguro de vida y de responsabilidad por daños

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

El cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría para las elecciones de Aragón: del “cinco veces ha sacado el cartel” a “el señor del no a todo”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

España bate récords turísticos, pero los trabajadores pagan el precio: salarios bajos, empleos temporales y jornadas extenuantes

Resultados del Super ONCE del Sorteo 5 del lunes 26 de enero de 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”