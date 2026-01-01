El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Entrada del hospital madrileño Gregorio Marañón. (Eduardo Parra/Europa Press)

Óscar Hernández tiene 49 años, vive en Madrid y es un tipo muy curioso. En su cuenta de X (antes Twitter) tiene 9.478 seguidores. Ahí se define como “activista por los servicios públicos y la transparencia” y publica todo lo que encuentra buceando en perfiles de contratación, boletines oficiales, registros mercantiles... Como buen ‘atlético’, no va partido a partido, sino contrato a contrato, intentando explicar cómo funciona la Administración, qué servicios privatiza y externaliza, y qué tipo de empresas se llevan estos contratos. Experto en temas de sanidad, acaba de descubrir un dato contundente: el hospital madrileño Gregorio Marañón compró entre los años 2019 y 2024 marcapasos por valor de 4,6 millones de euros. Lo llamativo es el que centro lo hizo a través de 281 contratos a dedo.

El hospital Gregorio Marañón es uno de los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, donde trabajan más de 8.000 profesionales y que atiende a una población de 330.000 personas. Entre 2016 y 2024, el hospital ha adjudicado 10.471 contratos a una misma empresa, Medtronic, fundada en 1949 en EEUU y que hoy cotiza en Bolsa porque es líder mundial en tecnología sanitaria, especializada en atención cardíaca y neurovascular y cirugía robótica asistida. Con presencia en 150 países, los contratos concedidos por el Gregorio Marañón la reportaron en los años analizados por el ciudadano Hernández un importe total de 89,3 millones de euros.

El último año analizado, 2024, el Gregorio Marañón adjudicó 756 contratos a Medtronic Ibérica, la filial española. De todos ellos, 722 contratos fueron menores, es decir, sin publicidad ni concurrencia. La empresa se llevó 10,9 millones a dedo porque el centro sanitario decidió sacar todas las licitaciones con un límite de 14.999 euros. Aquí es donde este ciudadano curioso bucea contrato a contrato. Solo en tres días, entre el 22 y el 24 de enero de 2024, detectó que Medtronic se había llevado 19 contratos menores por 313.479 euros, siempre por el mismo concepto: ‘Marcapasos y Electrodos’. “Todos por la misma cuantía, 19 contratos menores. Mismo concepto. Todo en tres días consecutivos”, matiza Hernández.

Petición a Transparencia

Así que, el pasado 22 de septiembre, este ciudadano decidió solicitar a través de la herramienta de transparencia de la Consejería de Sanidad esos 19 expedientes y el resto (hasta 77) con el mismo concepto de todo 2024 para el mismo adjudicatario. “Como es habitual, no me respondieron en tiempo, así que presenté recurso ante el Consejo de Transparencia”, explica Hernández, que cuenta toda esta aventura en su cuenta de X. La Administración le respondió estas Navidades. En un documento de dos folios, el hospital reconoce que licitó un contrato en 2013 para comprar marcapasos, electrodos y desfibriladores. Contrato que ganó Medtronic. “Una vez finalizada la vigencia del expediente de contratación, se constató la necesidad de continuar con la adquisición de dichos productos durante el periodo de tramitación de un nuevo procedimiento de licitación”.

El problema es que el hospital estuvo años sin licitar ese nuevo procedimiento, comprando a Medtronic “por razones de interés público”. Además, argumentan desde el hospital, “se ha constatado que los precios ofertados por el proveedor anteriormente adjudicatario son sensiblemente inferiores a los del resto del mercado, lo que refuerza la idoneidad de mantener” las compras a Medtronic. Con contratos menores cada vez que hacían falta estos productos. La memoria del hospital señala que en 2024 se colocaron 131 marcapasos en otros tantos pacientes, cifra que fue de 73 en 2023.

Sanidad también le facilitó un listado en Excel de las facturas. Hernández analizó los 19 expedientes de los días 22, 23 y 24 de enero de 2024, que se relacionan con 122 facturas relativas a 31 productos, por un importe de 311.528 euros. Por ejemplo, en esos tres días se facturó 20 veces y por importe de 38.362 euros el marcapasos IPG ATSR01 Attesta SR MRI OUS, utilizando cinco contratos menores que no superan cada uno el límite de 15.000 euros. Otro ejemplo es el ‘Electrodo para marcapasos implantable Capsure Sens. En esos tres días se emitieron 24 facturas con ese concepto y un importe de 54.626 euros, utilizando 12 de los contratos menores que no superan cada uno el límite legal.

Los ejemplos son todos similares: un mismo producto que en un brevísimo plazo de tiempo se compra varias veces y “por importes agregados que superan el límite de 15.000 euros, pero que se imputan a distintos contratos que individualmente no lo supera”, explica Hernández.

281 contratos de marcapasos

Si solo se analiza el concepto ‘Marcapasos y Electrodos’ aparecen 84 contratos por valor de 1,38 millones de euros. Si se analiza el periodo 2016-2024, aparecen 281 contratos que suman 4,6 millones de euros. Todo en contratos menores, ni un solo procedimiento abierto. En los 10.441 contratos aparecen 2.240 conceptos distintos. Y lo que es más grave. El 91% de los 89 millones de euros adjudicados a Medtronic por el Gregorio Marañón fue a través de contrato menor. “¿No encontraron un momento en esos nueve años entre 2016-2024 para licitar con un procedimiento ordinario y todas las garantías de concurrencia y publicidad un acuerdo marco para la adquisición de este material? Otros hospitales sí lo hacen. ¿A los que se supone que controlan y fiscalizan el gasto público les han parecido normales las adjudicaciones vía contrato menor de este hospital a este proveedor a lo largo de todos estos años?”, se pregunta Hernández.

Un paciente de cardiología en una prueba del hospital Gregorio Marañón

Carlos Moreno es cardiólogo en ejercicio y diputado socialista en la Asamblea de Madrid y ha analizado también lo que cuenta Hernández en las redes sociales. “Es un tema delicado”, señala. ¿Por qué se contrata siempre con Medtronic a dedo?, se le pregunta. “Puede haber varios motivos. Porque técnicamente sea el mejor, porque subjetivamente sea el que más gusta a la unidad de arritmias, porque si lo sacan a concurso, por cómo suelen estar redactados los pliegos, les cuelan el peor dispositivo... Los profesionales queremos participar en la redacción de los pliegos para limitar las posibilidades de que ‘se cuele’ material malo en los concursos”.

Para este especialista, “el motivo fundamental de fragmentar contratos es dar prioridad a una casa comercial frente a otras que pudieran ganar el concurso. La Comunidad de Madrid hace tiempo que compra a precio, el más barato y, por tanto, no siempre el mejor. Yo creo que la fragmentación de contratos es una válvula de escape para que los hospitales puedan maniobrar ante una falta de financiación tan notoria. Luego seguro que hay casos con motivos espurios, pero quiero pensar que son la excepción”.

En marzo de 2025, después de más de diez años, el Gregorio Marañón decidió licitar por un procedimiento abierto con pluralidad de criterios el suministro de marcapasos y electrodos. El contrato se dividió en seis lotes y Medtronic ganó cuatro. Pero al menos se pudieron presentar más empresas. Por 1.180.000 euros, el hospital ha comprado 490 marcapasos de seis modelos distintos.